Naopoli sorpeso dal Sassuolo

di Diego Pantani

II Napoli incappa, dopo lo stop interno in Europa League con l’Az

Akmaar, in un altro ko interno, questa volta in campionato, contro un

sempre più sorprendente Sassuolo, anche se rimaneggiato dalle assenze

dell’attacco titolare, Caputo, Berardi e Djuricic, colpiti dal

maledetto corona virus. Nei primi venti minuti si vede un buon Napoli

che va alla conclusione in due occasioni, al 3’pt con un tiro a giro

di Mertens che esce di poco, mentre al 10’pt Osimhen non approfitta di

un errore di Consigli, che però, è bravo a salvare la propria porta.

Al 32’st ci prova anche Fabian Ruiz di sinistro, ma anche in questa

situazione Consigli non si fa trovare impreparato. Al 43’pt arriva il

primo tiro nello specchio della porta del Sassuolo con Boga, sul cui

tiro interviene Ospina che mette il pallone in calcio d’angolo. Nella

ripresa al 56’st, ecco l’episodio che non ti aspetti, la segnalazione

dal Var per Mariani, che indica un leggero tocco di Di Lorenzo su

Raspadori, che determina un calcio di rigore. Sul dischetto va

Locatelli che porta la squadra di De Zerbi in vantaggio. Al 66’st il

Napoli va alla ricerca del pareggio e ci va vicino, Politano vede uno

spazio al centro in area libero per Mertens, ma il fantasista belga,

che non sta attraversando un buon periodo di forma, non colpisce bene

la palla che esce abbondantemente fuori. Non servono a niente gli

innesti di Gattuso di Petagna ed Elmas, perché il Sassuolo chiude bene

tutti gli spazi e che al 95’st pone fine definitivamente alla partita

con un contropiede condotto da Maxime Lopes, finalizzato da lui

stesso, che fa volare i suoi ma punisce troppo severamente il Napoli,

oltre i propri demeriti. Gattuso dovrà riordinare un po’ le idee visto

che giovedì ci sarà un’altra partita di nuovo in Europa League, contro

la squadra croata del Rijeka.