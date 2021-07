Napa Valley Vintners lancia un progetto filantropico

Napa Valley Vintners ha annunciato che migliorerà i suoi sforzi per prendersi cura della sua comunità con la creazione di Collective Napa Valley. Collective Napa Valley è un nuovo programma filantropico che riunisce le persone con uno scopo comune.

“Siamo una comunità con una passione collettiva per il nostro vino, la nostra terra e la nostra gente. Comprendiamo anche l’importanza della grande comunità di appassionati del vino che condividono il nostro amore per la Napa Valley. Collective Napa Valley è una celebrazione proprio di questo. Un’unione di viticoltori e amanti del vino con una passione comune per fare del bene”, ha detto Linda Reiff, presidente e amministratore delegato di Napa Valley Vintners.

Gli obiettivi di NVV sono di usare questa nuova piattaforma per stabilire un modo rivoluzionario di guidare la regione vinicola della Napa Valley, fornire un’opportunità alla comunità del vino di connettersi con un pubblico di consumatori più ampio e diversificato e sfruttare le risorse della regione per il bene della sua comunità.

“Nella nostra visione, Collective Napa Valley mira ad espandere la nostra comunità del vino e a fornire occasioni per coinvolgere i consumatori di vino della Napa Valley qui e ovunque nel mondo”, ha detto Blakesley Chappellet, past chair di Auction Napa Valley.

Le campagne stagionali includeranno elementi speciali come:

raccolte fondi ed un’asta di vini a termine;

incontri di vendemmia;

visite private in cantina;

opportunità virtuali incentrate sull’educazione al vino;

offerte speciali.

NVV cercherà anche di collaborare con organizzazioni con valori comuni che si uniranno ai suoi sforzi filantropici.

“Come ogni nuova iniziativa, ci aspettiamo che Collective Napa Valley cresca ed evolva nel tempo. Siamo aperti a metodi nuovi e innovativi per condividere i nostri vini e raccogliere fondi per la comunità della Napa Valley”, ha detto Jack Bittner, Managing Partner di OVID. Napa Valley e presidente del consiglio di amministrazione della Napa Valley Vintners.

Diversi aspetti di questo nuovo sforzo caritatevole espandono significativamente gli sforzi precedenti. Le campagne stagionali coinvolgeranno gli appassionati di vino intorno a temi specifici di raccolta fondi.

“Siamo estremamente orgogliosi degli oltre 200 milioni di dollari donati per curare e sostenere la comunità della Napa Valley negli ultimi 40 anni. Attraverso Collective Napa Valley, ci riuniremo più spesso e ogni sforzo sarà legato a un obiettivo finanziario stabilito con un tema specifico per la donazione” ha detto John Hamilton, membro del consiglio della comunità.