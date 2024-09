Naples Shipping Week al via dal 30 settembre al 5 ottobre: oltre 40 eventi. Ecco il programma

Tutto pronto per la sesta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare in programma a Napoli che, dal 30 settembre al 5 ottobre 2024, offrirà momenti di confronto per la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. La manifestazione, organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team e promossa dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto istituzionale della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle principali associazioni del settore, animerà il capoluogo campano con un calendario di 40 eventi, tra cui si segnalano: la 16^ edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, main conference della manifestazione e la Cena Mediterranea, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, che quest’anno si svolgerà a Villa Campolieto a Ercolano.

Oltre ai momenti di networking riservati al cluster marittimo, la settimana offrirà iniziative culturali aperte alla cittadinanza. Sabato 28 settembre – evento anticipatorio della NSW – la Passeggiata Patrimoniale al Molo San Vincenzo e al Bacino di Raddobbo Borbonico sotto l’egida dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa e nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio, farà riscoprire una parte importante della città. Sabato 5 ottobre, la Stazione Zoologica Anton Dohrn ospiterà Viaggio negli abissi: dalla fantasia di Verne al fascino delle esplorazioni scientifiche, una visita dell’Acquario di Napoli con letture e approfondimenti sulle sfide tecnologiche affrontate dall’uomo per esplorare le profondità marine. In occasione della NSW sarà presente anche l’unità navale Dattilo della Guardia Costiera. “Siamo giunti alla sesta edizione – sottolinea Umberto Masucci – presidente The International Propeller Club Port of Naples – grazie al lavoro di squadra pubblico e privato portato avanti in tutti questi anni. Il fitto calendario di eventi è il risultato di un’intensa collaborazione tra realtà del mondo imprenditoriale marittimo-portuale ed esponenti del mondo universitario, scientifico e culturale. Quest’anno, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, saranno presenti anche il Ministero del Mare, nella persona del ministro Nello Musumeci e il MIT con il viceministro Edoardo Rixi a riprova dell’importanza assunta dalla Naples Shipping Week nel panorama italiano. Un obiettivo raggiunto anche grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, del Comune di Napoli, del CNR, della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera, di SRM, di tutte le associazioni del cluster marittimo-portuale, degli altri partner e sponsor della manifestazione”.

Lunedì 30 settembre, nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Aula Magna di Corso Umberto I accoglierà la sessione d’apertura della NSW 2024 dedicata al rapporto tra città, mare e porto nella storia e nella contemporaneità. Un importante momento di confronto che, assieme al rettore Matteo Lorito, sono attesi, tra gli altri: Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Salvatore Vitiello, comandante logistico della Marina Militare; Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Andrea Annunziata, presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

Al pomeriggio, al Museo Darwin Dorhn, si svolgerà la tavola rotonda La Stazione Zoologica e i quattro golfi della Campania (Gaeta, Napoli, Salerno, Policastro) che illustrerà la proposta di un piano di monitoraggio integrato tra sistemi fissi e le campagne oceanografiche.

Martedì 1° ottobre, la mattina sarà dedicata al seminario tecnico L’economia del mare e la fiscalità internazionale organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nell’Aula Metafora del Palazzo di Giustizia e al convegno Il mare e il cambiamento climatico organizzato dall’Istituto Nuovo Bianchi e l’Università Parthenope nell’Aula Magna di Via Acton 38 per restituire il progetto di educazione ambientale per la salvezza del mare che ha visto il coinvolgimento di numerose scuole partenopee. Sempre alla mattina , alla Fondazione Banco di Napoli, si svolgerà il dodicesimo incontro di Storia Marittima Un mare di rischi. Percezione e gestione dell’incertezza nel Mediterraneo nel lungo periodo, organizzato dal Cnr-Istituto di Storia sull’Europa Mediterranea – Urt sul tema del rischio e della sicurezza del trasporto marittimo cui interverranno storici ed economisti con contributi di studio su Genova, Pisa e Napoli.

Al pomeriggio, doppio appuntamento dedicato al Mare Nostrum con Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano l’incontro a cura della Federazione del Mare a Palazzo Filomarino cui interverrà Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, e Mediterraneo: una storia aperta organizzato da Vivoanapoli, Fondazione Guida alla Cultura e Compagnia Marittima Meridionale presso la Stazione Marittima.

Mercoledì 1° ottobre, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope accoglierà il convegno internazionale Italia e Spagna: Incontro Bilaterale tra Porti e Città organizzato da CNR – ITC in collaborazione con RETE – Associazione internazionale per la Collaborazione tra Porti e Città. Un momento di confronto tra città-porto italiane e spagnole per identificare elementi in comune e differenze tra i due sistemi in un’ottica di reciproco apprendimento e arricchimento. Sempre alla mattina , Villa Doria D’Angri ospiterà il convegno scientifico Blue Economy e Transizione Ecologica organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope mentre al Polo dello Shipping il seminario Il sistema portuale, più della somma dei singoli scali a cura del Propeller Port of Salerno offrirà una fotografia del sistema portuale campano.

Al pomeriggio il Polo dello Shipping ospiterà la Bilaterale sullo shipping Italia-Malta organizzata dal Propeller Port of Naples e Malta Maritime Summit, evento a cadenza biennale gemellato con la Naples Shipping Week, che approfondirà i vantaggi della bandiera maltese, sulla cantieristica, sul credito bancario e il regime ipotecario maltese e sulle opportunità del cruise&fly. Sempre al pomeriggio , si parlerà dell’importanza della sicurezza marittima con il workshop La formazione per la sicurezza e la tecnologia per il port assesment a cura di IMAT presso la propria Academy a Castelvolturno che approfondirà le più moderne tecnologie applicate al mondo della sicurezza delle manovre in porto e alla formazione di alto livello per i marittimi.

Come di consueto, la Naples Shipping Week ospiterà Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. P&ST, main conference della NSW, giunge alla sua XVI edizione con un programma che affronterà i temi più dibattuti all’interno del cluster marittimo e portuale: dalla filiera dello shipping italiano alla transizione energetica e ambientale, dai “porti verdi” fino al fattore umano e alle sfide del mercato del lavoro. L’appuntamento con la manifestazione è giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, al Centro Congressi della Stazione Marittima. Due giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali attori del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l’Europa e il Mediterraneo.

Tra gli hosted event di P&ST, sempre alla Stazione Marittima, si segnalano: giovedì 3 al pomeriggio il convegno sui nuovi marittimi e le tecnologie di bordo a cura del sindacato dei lavoratori marittimi Usclac-Uncdim-Smacd, il convegno a cura del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile Most e la presentazione di Partono i bastimenti di Gianluca Gerli, il decimo libro della collana “Storie di mare” curata dal Comando Generale della Guardia Costiera.

Venerdì 3 ottobre, alla mattina, il convegno I grandi scenari dei container: uno sguardo alla sfera di cristallo a cura di Srm, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, farà il punto con le grandi multinazionali marittime sulle rotte e sulle dinamiche che stanno caratterizzando il trasporto container via nave e che lo influenzeranno nel futuro. Al pomeriggio , il convegno di Assiterminal Blue Economy e portualità: rapporti, connessioni e sviluppi metterà a confronto i principali protagonisti del cluster politico su diverse tematiche, dal Piano del Mare al dibattito sulla Governance dei porti e del sistema logistico del nostro Paese. Le conclusioni saranno affidate a Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come per le passate edizioni, sono state confermate le collaborazioni con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, gli istituti di ricerca nazionali e locali – CNR – ITC, CNR IRISS, RETE, l’ISEM-CNR, SRM – il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, la Federazione del Mare, il Propeller Port of Salerno, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, l’Ordine degli Avvocati di Napoli, Vivoanapoli e molti altri da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.

VISITE E INCONTRI