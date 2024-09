Naples Shipping Week, alla sessione di apertura lunedì 30 alla Federico II Lorito, De Luca e Manfredi

Lunedì 30 settembre, nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Aula Magna di Corso Umberto I accoglierà alle ore 9 la sessione d’apertura della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare che, dal 30 settembre al 5 ottobre, animerà il capoluogo campano con un calendario di 40 eventi.

La sessione inaugurale sarà dedicata al rapporto tra città, mare e porto nella storia e nella contemporaneità. Un importante momento di confronto per cui, assieme al rettore Matteo Lorito, sono attesi, tra gli altri: Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Salvatore Vitiello, comandante logistico della Marina Militare; Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Andrea Annunziata, presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

Al pomeriggio, alle 17, al Museo Darwin Dorhn, si svolgerà la tavola rotonda La Stazione Zoologica e i quattro golfi della Campania (Gaeta, Napoli, Salerno, Policastro) che illustrerà la proposta di un piano di monitoraggio integrato tra sistemi fissi e le campagne oceanografiche.

A Salerno, alle 15.30, presso la sede di Confindustria si terrà Il paradigma dello sviluppo delle infrastrutture e della catena logistica contiene il valore dell’Innvazione un confronto tra le imprese della provincia di Salerno a confronto con Srm e Fabbrica delle Innovazioni per costruire un percorso comune verso il futuro.

Martedì 1° ottobre, alla mattina alle 9, ospite della Fondazione Banco di Napoli, si svolgerà il dodicesimo incontro di Storia Marittima Un mare di rischi. Percezione e gestione dell’incertezza nel Mediterraneo nel lungo periodo, organizzato dal Cnr-Istituto di Storia sull’Europa Mediterranea – Urt sul tema del rischio e della sicurezza del trasporto marittimo.

Sempre alla mattina , si terranno il seminario tecnico L’economia del mare e la fiscalità internazionale organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nell’Aula Metafora del Palazzo di Giustizia e il convegno Il mare e il cambiamento climatico organizzato dall’Istituto Nuovo Bianchi e l’Università Parthenope nell’Aula Magna di Via Acton 38 per restituire il progetto di educazione ambientale per la salvezza del mare che ha visto il coinvolgimento di numerose scuole partenopee.

Al pomeriggio, doppio appuntamento dedicato al Mare Nostrum con Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano l’incontro a cura della Federazione del Mare a Palazzo Filomarino le cui conclusioni saranno affidate a Nello Musumeci, ministro per le Politiche del mare; e Mediterraneo: una storia aperta organizzato da Vivoanapoli, Fondazione Guida alla Cultura e Compagnia Marittima Meridionale alla Stazione Marittima.

Oltre ai momenti di networking riservati al cluster marittimo, la settimana offrirà iniziative culturali aperte alla cittadinanza. In occasione della Nsw sarà presente anche l’unità navale Dattilo della Guardia Costiera.

VISITE ALLA NAVE LUIGI DATTILO a cura della Guardia Costiera: martedì 1° ottobre: (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); mercoledì 2 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); venerdì 4 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00) sabato 5 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 – 17.00). Non è necessaria la prenotazione. Partecipazione gratuita

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech.