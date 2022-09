Naples Shipping Week, Giovannini: Per i prossimi 10 anni investiti 5 mld in infrastrutture

“Il governo italiano in questi 19 mesi ha deciso di dare un nuovo assetto al trasporto marittimo e portuale, consolidando il ruolo della Guardia costiera, attribuendole un ruolo autonomo anche nei rapporti con gli altri Stati europei, e investito per i prossimi 10 anni 5 miliardi di euro in infrastrutture per i nostri porti”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili Enrico Giovannini intervenendo al Mediterranean Coast Guard Function Forum, nell’ambito della Naples Shipping Week in corso a Napoli. Nel suo intervento, Giovannini, sottolineando che a breve il governo attuale lascera’ il posto al prossimo, auspica il nuovo esecutivo acceleri sugli obiettivi previsti per la transizione ecologica. Infine un passaggio sulle attivita’ di salvataggio di vite umane della Guardia Costiera. “Sul piano politico e operativo sono totalmente d’accordo con quanto ha sostenuto papa Francesco nella speranza che vi sia un approccio europeo nell’affrontare i problemi dell’immigrazione verso le coste italiane”, dice il ministro.

Il programma delle conferenze di Port&ShippingTech è disponibili al link https://www.nsweek.com/programma-pst2022/.