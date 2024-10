Naples Shipping Week, un successo: la città si conferma polo internazionale del settore portuale

Successo di pubblico e soddisfazione da parte degli organizzatori, Propeller Club Port of Naples e ClickutilityTeam, per la sesta edizione promossa dall’International Propeller Clubs e AdSP del Mar Tirreno Centrale e sostenuta da oltre 100 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, che ha visto il coinvolgimento di 350 relatori oltre che la partecipazione di circa 4.000 ospiti. La manifestazione ha ribadito l’importanza di Napoli quale polo internazionale per il settore portuale, dello shipping e della logistica nel Mediterraneo e oltre. “Il successo di questa edizione della Naples Shipping Week – sottolinea Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples – nasce dal grande lavoro portato avanti da una squadra pubblica e privata che ha proposto 40 eventi di alto livello, sia per i contenuti, sia per il prestigio dei relatori coinvolti. Questa importante occasione di incontro del cluster marittimo, portuale e logistico si è conclusa con l’autorevole partecipazione del viceministro Edoardo Rixi e dell’onorevole Salvatore Deidda a riprova dell’ormai affermato successo della nostra manifestazione. Un sentito ringraziamento va alla Marina Militare, al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera, all’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, a tutte le associazioni del Cluster per il loro costante supporto e alla Fondazione Ville Vesuviane per aver accolto la cena finale nella spettacolare Villa Campolieto”.

“Ospitare l’evento conclusivo dell’edizione 2024 della Naples Shipping Week a Villa Campolieto, uno dei gioielli architettonici della nostra città, è motivo di orgoglio – afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci -. Questo prestigioso evento conferma il ruolo centrale di Ercolano nel panorama culturale e marittimo nazionale e rappresenta altresì un’opportunità unica per accrescere la visibilità ed il ruolo della Città a livello internazionale. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Ercolano come cornice di un appuntamento così significativo, che collega il nostro territorio alle più importanti realtà imprenditoriali del mondo”.

In particolare, due momenti chiave di interscambio economico e relazionale hanno favorito il confronto tra i principali attori del settore, in chiave di cooperazione e di opportunità per nuovi business. Come è consuetudine Naples Shipping Week ha ospitato la main conference Port&ShippingTech, il forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo.

In due giorni di lavori si sono avvicendati sul palco del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli 150 relatori, suddivisi per 14 sessioni, per fare il punto sulla filiera portuale e dello shipping e per tracciare i prossimi obiettivi di crescita. La manifestazione, giunta alla sua 16^ edizione, ha toccato i temi più sensibili e strategici del settore come, ad esempio, la transizione energetica e ambientale, l’innovazione tecnologica, la formazione professionale e l’intermodalità. In particolare, quest’anno è stata evidente l’impronta internazionale della manifestazione, grazie alla partecipazione di delegazioni provenienti da Norvegia, Belgio, Spagna, Panama e Malta.

In chiusura dei lavori di #P&ST24, l’intervento di Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e dei trasporti che ha ribadito l’importanza di Port&ShippingTech quale manifestazione in grado di catalizzare tutti gli stakeholder del mare, a sostegno del sistema economico e industriale nazionale.

Pst ha ospitato convegni organizzati da: Assiterminal, Usclac-Undcim-Smacd, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e Kongsberg. Altri momenti convegnistici sono stati: I grandi scenari dei container: uno sguardo alla sfera di cristallo a cura di Srm e Innovazione e start-up a cura di Fabbrica dell’Innovazione e Intesa Innovation Center. Prossimo appuntamento: la settima edizione della Genoa Shipping Week che si terrà a Genova nel 2025.