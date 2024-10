Naples Shipping Week, giovedì 3 la presentazione del libro “Partono i bastimenti” di Gianluca Gerli

“Partono i bastimenti”: è il titolo del libro, autore Gianluca Gerli, che sarà presentato giovedì 3 ottobre alle 17,30 nella la sala Perseide della Stazione Marittima, nell’ambito della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare. Si tratta del decimo libro della collana “Storie di mare”, curata dal Comando Generale della Guardia Costiera in collaborazione con le edizioni All Around. L’evento organizzato dalla Capitaneria di Porto è aperto al pubblico.

Il libro nasce dall’idea di raccontare – sullo sfondo delle emigrazioni italiane – un lato poco conosciuto della storia italiana e di quella del Corpo: i commissari governativi, dall’Ottocento fino al secondo dopoguerra, erano figure professionali scelte in larga parte tra gli ufficiali delle Capitanerie di porto impiegate durante i lunghi viaggi transoceanici, fondamentali per la garanzia della sicurezza della navigazione e della spedizione in generale, nonché – inevitabilmente – del benessere stesso degli emigranti.

Attraverso una meticolosa ricostruzione storica e l’analisi dei diari dei Commissari il libro offre un ritratto vivido della vita quotidiana a bordo delle navi. Le testimonianze, in gran parte conservate dal Comando Generale e versate all’archivio di Stato, costituiscono un materiale originale che pone luce su un arco di tempo che va dall’ultimo ventennio dell’Ottocento al secondo dopoguerra. Le storie di partenze, sbarchi e, talvolta, drammatici rimpatri emergono con tutta la loro intensità emotiva.

Con l’autore, al dibattito moderato da Vincenzo Perone, giornalista Rai, interverranno Nicola Carlone, comandante generale Guardia Costiera; Cosimo Nicastro, capo dell’Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera; Maurizio Tattoli, capo dell’Ufficio Assistente Comandante generale.