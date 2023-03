Giovane napoletana suicida in carcere a Parigi dopo l’arresto. I giudici italiani ordinano una nuova autopsia

Ancora oscure le circostanze della morte di Gilda Ammendola, la 32enne originaria di Portici, impiccatasi, un mese e mezzo fa, nel carcere di Fleyry-Mèrogis a Parigi, poche ore dopo l’arresto. Su sollecitazione dell’avvocato Domenico Scarpone, interpellato dalla famiglia di Gilda Ammendola, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso e ha disposto una nuova autopsia sulla salma della donna. A darne notizia è il sito Fanpage.it. La giovane, “incensurata e madre di una bambina di 8 anni, era stata arrestata lo scorso 21 gennaio e nello stesso giorno la famiglia aveva ricevuto una chiamata dove veniva chiesto di inviare alcuni effetti personali per affrontare la detenzione. Poche ore dopo però sarebbe arrivata dal carcere la chiamata che avvisava della morte della ragazza”.

L’avvocato Scarpone ha raccontato a Fanpage.it che “quando la salma è rientrata in Italia avevamo già depositato l’esposto, quindi la Procura di Roma ha disposto che il corpo venisse nuovamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. I familiari non conoscono nemmeno il motivo per cui Gilda è stata arrestata, il fascicolo relativo e quello dell’autopsia non sono stati ancora messi a disposizione; hanno chiesto questo nuovo accertamento perché non si spiegano come sia possibile che la ragazza nel giro di poche ore abbia prima chiesto l’invio di effetti personali e poi abbia deciso di uccidersi”.