“Napoletani nel Mondo Festival, appuntamento con i finalisti al Teatro Troisi di Napoli

“Napoletani nel Mondo Festival”, la rassegna musicale di giovani talenti promossa dalla società editrice Napoletana Comunicazioni, giunge al suo appuntamento finale. Dopo due serate al Chiar di Luna di Monte di Procida, la kermesse televisiva approda al Teatro Troisi di Napoli (Via Giacomo Leopardi, 192).

Mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 20,30, i dieci finalisti selezionati nelle puntate precedenti si sfideranno nel corso di un evento che coniugherà l’amore per la tradizione canora partenopea con le nuove tendenze della melodia “made in Naples”.

Sul palco, a condurre la manifestazione, le note presentatrici Magda Mancuso e Monia Palmieri, quest’ultima di recente insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Direttore artistico della kermesse il giornalista e critico musicale Diego Paura. A presiedere la giuria sarà l’attore Ciro Capano, una carriera intrisa di successi spesa fra musica, cinema e teatro, protagonista – tra l’altro – del film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (candidato all’Oscar) e dell’ultima serie tv di “Gomorra”.

L’evento, in diretta “streaming” su “napoletaninelmondotv.com”, verrà trasmesso sulla piattaforma Hbbtv “Napoletani nel mondo” e sul canale digitale terrestre nazionale 268.

Ecco i nomi dei finalisti:

Thayla Orefice (Ipocrisia); Antonio Petrosillo (Vivo pè tè); Emma De Michele (Storie Piccerelle); La Femelle (Tarantè); Pina Truppa (Core ‘ngrato); Carlo Cuomo (Sulo cu tte); Silvia Falanga (Allora parlame); Carmine De Domenico (O’ paese d’o sole); Anna Maggi (E’ cos è niente); Serena De Palma (Nu me scetà).

I vincitori di “Napoletani nel Mondo Festival”, saranno protagonisti di due date europee, a Nizza e Zurigo. promosse dalla società editrice Napoletana Comunicazioni srl.

L’ingresso al Teatro Troisi è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.