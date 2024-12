Napoletani nel Mondo Festival, Rosario Miraggio Al Chiar di Luna di Monte di Procida

Rosario Miraggio, l’artista italiano insignito del “Disco d’Oro” con la certificazione della Fimi per per i suoi successi musicali, porterà il proprio saluto agli artisti di “Napoletani nel Mondo Festival” venerdì 13 in prima serata nella kermesse di Monte di Procida. “Mi seguono in tanti, a Napoli e nel resto del Paese”, afferma Miraggio nel messaggio social ai propri fans, ed è a questa comunità entusiasta che devo il mio successo. La storia di tanti interpreti come me, che lottano per farcela e per trasmettere al pubblico la propria arte, è un augurio per il futuro della Canzone di Napoli”.

“Al Chiar di Luna”, il complesso turistico dei Campi Flegrei, sotto l’egida di Napoletana Comunicazioni srl, editrice della HBTV “Napoletani nel Mondo”, venti interpreti della canzone napoletana si sfideranno a colpi di musica venerdì 13 e sabato 14 dicembre.

Direttore artistico dell’evento, presentato da Beppe Convertini e Magda Mancuso, il giornalista e critico musicale Diego Paura, che ha messo in campo venti talenti, dieci per ciascuna delle due serate del festival.

“Con Napoletani nel Mondo Festival festeggio 36 anni di attività giornalistica vissuti in prevalenza nel mondo dello spettacolo”, afferma Diego Paura. “E’ un onore contribuire all’affermazione di artisti nel panorama partenopeo che credono con dedizione e coraggio alla canzone di Napoli e al suo rilancio internazionale. Mi occupo, tra l’altro, di una rubrica di successo per la TV Napoletani nel Mondo, dal titolo “Le voci di Napoli”, e appurare dai dati di ascolto che almeno trecentomila telespettatori al mese, in Italia e all’estero, si collegano alla piattaforma, è davvero uno straordinario risultato per tutti coloro che vi collaborano”.

La HBTV “Napoletano nel Mondo” è visibile su internet (napoletaninelmondotv.com) e sui canali 68, 209, e 268 del digitale terrestre in tutta Italia.

I cantanti in gara al Napoletani nel Mondo Festival sono:

– Angelo Cuore Matto (Angelo Manna)

– Carlo Cuomo

– Giancarlo Cervelli

– Mariantonia Castaldo

– Carmine De Domenico

– Serena Di Palma

– Didier (Daniele Di Rosa)

– Emma De Michele

– Silvia Falanga

– La Femelle (Enrika Lafemina)

– Anna Maggi (Anna Gammello)

– Teresa Moccia

– The Roux Crue (Sarah Moccia accompagnata alla chitarra da Gregorio Montanino)

– Nisha (Federica Pepicelli)

– Thayla Orefice

– Antonio Petrosillo

– Milena Setola

– Antonietta Sorrentino

– Pina Truppa (Giuseppina Truppa)

– Imma Vitale