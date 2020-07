Napoletano morto in Colombia, de Magistris: Sentirò Di Maio. Ong siciliana alla Farnesina: Si indaghi

“In giornata chiamerò il ministro degli Esteri Di Maio a cui chiederò il massimo impegno del Governo italiano su questa vicenda affinché ci siano verità e giustizia e perché questa storia non passi sotto silenzio e non si chiuda il caso con un’apparente ricostruzione di comodo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del XVIII Congresso di Ali, parlando della vicenda del giovane napoletano Carmine Mario Paciolla, morto in Colombia. Il sindaco ha riferito di avere avuto stamattina una conversazione telefonica con la mamma del ragazzo, la signora Anna, che incontrerà domani al Comune. ”Alla signora Anna – ha aggiunto il sindaco – vanno la solidarietà, le condoglianze, la vicinanza e l’abbraccio mio personale e di tutta la città di Napoli per la morte del figlio, giovane che è l’orgoglio di Napoli e sempre impegnato per le libertà, in favore degli oppressi, per la fratellanza e la giustizia”. Il sindaco ha riferito inoltre di essere stato contattato da un gruppo di operatori, amici del giovane, a cui ha dato la propria disponibilità per esporre uno striscione davanti ai balconi di Palazzo San Giacomo.

Il caso apparese sempre più come un giallo. Se le autorità del Paese latimoamericano indagano su quanto accaduto, in Italia sono in tanti a chiedere alla farnesina di seguire il caso. Paciolla, 33 anni di Napoli, si legge su change.org dove una petizione ha raccolto quasi 7.500 firme, viveva da mesi in una località a 650km da Bogotà e “si sentiva con la famiglia confessando la sua apprensione per strani comportamenti di gente a lui nota che lo facevano sentire minacciato”. “Era chiuso in casa – prosegue la petizione – per le misure del contenimento del contagio Covid, e aveva appena comprato il biglietto aereo per tornare in Italia ma i sicari lo hanno raggiunto prima. La scena è stata ricostruita come suicidio per impiccagione. Più di un elemento smentisce questa ricostruzione. Per favore indagate su questa ennesima morte di un giovane italiano all’estero per mano di criminali”.

“Abbiamo conosciuto e apprezzato Mario – afferma la ong siciliana Cesie – durante la sua partecipazione a Caburera, un progetto Enpi nell’ambito del quale ha svolto un tirocinio in Giordania, presso Al-Hayat, e a Palermo. Durante la sua esperienza, si è distinto per la sua sensibilità, senso di responsabilità e partecipazione attiva a tutte le attività che portiamo avanti nella difesa dei diritti dei più deboli. Mario aveva una forte passione per la cooperazione internazionale e si è sempre impegnato per la pace e la giustizia sociale. Da dicembre lavorava in Colombia come operatore ONU addetto alla verifica degli accordi di pace delle Nazioni Unite tra il governo colombiano e i guerriglieri rivoluzionari della FARC. Sarebbe dovuto tornare nella sua Napoli il 20 luglio. “È morto – prosegue la ong – in circostanze sospette. Nei suoi ultimi giorni aveva confessato alla sua famiglia preoccupazione e inquietudine per qualcosa che lo faceva sentire minacciato. Il caso è stato ricostruito come suicidio, ma fin da subito è apparso evidente che non si trattasse di una ricostruzione esatta per le ferite da taglio presenti sul suo corpo. La morte di Mario è una grave perdita per tutti quelli che operano nella cooperazione internazionale. Insieme a Per Esempio Onlus e HYRO – Human Rights Youth Organization, ci uniamo al dolore della sua famiglia, degli amici e delle amiche, dei colleghi tutti. Ai suoi cari va tutto il nostro cordoglio e affetto. Chiediamo che sia fatta chiarezza sull’accaduto, ci uniamo all’appello dei genitori di Mario, Anna Motta e Giuseppe Paciolla, e invitiamo tutti a sottoscrivere la petizione destinata al Ministero degli Esteri, affinché la morte di Mario non venga archiviata come l’ennesima tragedia senza risposte”.