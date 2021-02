Napoli 1 Juventus 0: il riscatto di Lorenzo Insigne

21^ Giornata di Serie A

Stadio: Diego Armando Maradona

Marcatori (Assist): 31’ rig. Insigne

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski (64′ Elmas); Politano (64′ Fabian Ruiz), Insigne (87′ Lobotka), Lozano; Osimhen (75′ Petagna).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63′ McKennie), Bentancur (72′ Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

In un momento di enorme difficoltà, un Napoli sempre più decimato dalle assenze si compatta e porta a casa un risultato impronosticabile, battendo per 1-0 la Juventus del maestro Pirlo. La vittoria è stata sofferta, e certamente il tabellino non rende giustizia alle occasioni create dalla Juventus, ma gli azzurri hanno giocato da vera squadra, facendo di necessità virtù con un impegno raramente emerso nell’ultimo periodo.

La sfida si apre con l’ennesimo KO in casa Napoli: il Patron Ospina non ce la fa, Meret è chiamato in causa dopo cinque panchine consecutive (troppe, per un portiere come lui). Il numero 1 azzurro non solo risponde presente, ma decide la partita: un vero asso nella manica in una situazione disperata.

Il primo tempo si apre con diverse discese della Juventus: tiro di Ronaldo prima e le continue percussioni di Cuadrado poi creano diversi problemi agli azzurri. Arriva al 14’ la prima occasione della partita: Chiesa supera Di Lorenzo e serve Morata, che supera agilmente un lento Bakayoko, il 9 penetra centralmente e serve Ronaldo in area di rigore, che lascia scorrere per Bernardeschi, la conclusione termina in curva. La partita prosegue senza troppe emozioni, le squadre si studiano. Ma al 30’ arriva l’episodio, sempre utile a sbloccare un big match: Chiellini sbraccia in area e colpisce Rrahmani, il VAR richiama Doveri che ammonisce il difensore bianconero, assegnando il calcio di rigore. Insigne, da vero capitano, non trema e si fa carico di questa enorme responsabilità: perfetta la trasformazione dal dischetto, potente ad incrociare verso l’angolo alto, ed è 1-0. Centesimo goal con la maglia azzurra per il numero 24.

Il primo tempo può dirsi concluso così, con Ronaldo che non impensierisce il Napoli con i suoi calci di punizione. Primi 45’ molto tattici, tra due squadre che si rispettano molto.

Nella ripresa gli ospiti spingono con grandissima intensità: prima Morata sfiora il pari con un colpo di testa, su cross di Chiesa, poi Ronaldo ci prova da fuori con un tiro che termina di poco a lato. Al 49’ arriva l’occasione più grande della partita: in seguito ad una serie di deviazioni nate da un corner, Ronaldo si ritrova a tu per tu con Meret, ma la sua conclusione è debole ed il reattivo portiere azzurro blocca il pallone. Al 52’ i partenopei rispondono con una grande azione di prima, Insigne trova in area di rigore Politano, che di tacco serve Osimhen, il passaggio viene intercettato. Al 56’ Bakayoko (uomo in meno per gli azzurri nel corso della ripresa) regala una punizione pericolosa, Bernardeschi serve a sorpresa Chiesa che calcia potente da fuori, eccellente la risposta di Meret, che vede all’ultimo sbucare il pallone e lo devia prontamente in angolo. Prosegue il forcing bianconero: Morata non riesce a vincere il duello con un eccellente Rrahmani, al quale vanno grandi meriti per questa vittoria; al 63’, nuovamente da corner, la Juventus trova il pari che viene correttamente annullato per fuorigioco; cinque minuti più tardi Alex Sandro serve Cristiano con un tiro-cross, il numero 7 sfiora il pallone. La Juventus ci prova in tutti i modi, mostrando incredibile grinta, ed al 75’ Morata innesca Ronaldo sulla sinistra, che punta Rrahmani e viene costretto a calciare con il piede debole, ancora decisivo Meret con i piedi. Dieci minuti più tardi Chiesa, spostato a sinistra, serve Morata con un ottimo cross ma Meret gli dice nuovamente di no; semplicemente spaziale la prova dell’estremo difensore azzurro. Dopo sei minuti di recupero, diverse proteste e tanta sofferenza, Doveri fischia tre volte e dunque il Napoli vince di misura contro una buona Juventus.

In quest’ultimo periodo la squadra ha subito diverse critiche, alcune giuste altre esagerate, ma una cosa stava indubbiamente mancando: la grinta; è emblematica la spazzata finale di un infortunato Lozano, l’uomo in più di questo Napoli, un fenomeno che non si arrende mai. Oggi la squadra di Gattuso, che dovrà assolutamente rivalutare Rrahmani (e non solo…), ha dimostrato nuovamente di essere un vero gruppo, ora testa all’Europa.

Raffaele (@RaffaeleDeSa)