Napoli, il 13 settembre a Villa Lucrezio il Fashion Gold Party Elite di Alfonso Somma

Per l’edizione settembrina il Fashion Gold Party si trasforma in Fashion Gold Party Elite per stupire sempre di più e per essere sempre al passo con i tempi. La nuova edizione della prestigiosa manifestazione ideata e organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, si terrà a Napoli, il 13 settembre 2019, a partire dalle ore 19,30, a Villa Lucrezio (Via Tito Lucrezio Caro, 40), una location di grandissimo fascino grazie alle sue ampie sale e ad un’accogliente terrazza, che si affaccia sul Golfo di Napoli. La serata, che sarà presentata dall’inedita coppia formata dalla collaudata Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore già con un bel curriculum, al suo debutto come conduttore, vedrà tante premiazioni e vari momenti di moda e di spettacolo. Per questa edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, del teatro, della televisione, del giornalismo e dell’imprenditoria: Giuseppe Alessio Nuzzo, regista, produttore, autore, ideatore del Social World Film Festival di Vico Equense, Ciro Prato, imprenditore e direttore commerciale, Francesco De Angelis, giornalista professionista e direttore di Tutto, Miracoli e Donne al Top, i Radio Rocket, divertentissimo trio comico, direttamente da Made in Sud, Miriam Candurro, attrice di cinema, televisione e teatro, scrittrice e volto della soap Un posto al sole e della fiction I Bastardi di Pizzofalcone e Francesco Merola, artista eclettico e versatile, cantante, attore e interprete delle famose sceneggiate portate al successo dal padre, il compianto Mario Merola, Re della sceneggiata napoletana e ambasciatore internazionale della tradizione partenopea, al quale ha dedicato un singolo inedito, Parla cu ‘mme’, prodotto da Officine Musicali, che sta avendo un grandissimo successo. Inoltre l’organizzazione del Fashion Gold Party Elite ha deciso di tributare un premio speciale alla memoria di Loredana Simioli, un doveroso riconoscimento ad un’attrice brava e coinvolgente, ad una donna forte, coraggiosa, determinata e di profonda spiritualità e ad un volto amico del popolo italiano, un’artista che, per la sua ironia, la sua spontaneità, la sua verve e la sua genialità, in vita avrebbe meritato molto di più, ritirerà il premio il fratello, lo speaker radiofonico e showman Gianni Simioli. La kermesse di moda, cultura e spettacolo sarà aperta dalla performance musicale di Michele Selillo, un bravo e sensibile artista che si sta facendo conoscere e apprezzare dal grande pubblico con il suo singolo “Pe ce fa nnammurà”. Nel corso della serata sarà annunciato un altro importantissimo evento che sarà interamente organizzato e gestito dall’agenzia Moda Gold Event e che si svolgerà a Pompei. Tra una premiazione e l’altra le sfilate di Veronica Guerra Sartoria, Anlia, Mersì Couture, Uammamà, Imperatrice Sartoriale, gli abiti di Chic Events – Camello Creations e quelli da sposa di Linda Moschiano Couture. E poi i gioielli di I Dettagli, le borse di Vincenza Montanino e quelle di Mael Lovely Bags, i cappelli di La Cappellaia Matta. Il trucco sarà curato da Spazio Bellezza di Maria Passetti, il parrucco dall’Accademia Parrucchieri Italiani (A. P. I.) e da Ricci & Capricci di Vincenzo Sodano, che si occuperanno dell’immagine delle modelle, le coreografie saranno curate da Stefania Maria mentre gli allestimenti da Villa Lucrezio, le foto di Domenico D’Alisa, l’ufficio stampa è gestito da Antonio D’Addio. Immancabile e molto atteso l’apericena, durante il quale si gusteranno, tra l’altro, Babà Re, il liquore alla crema di babà, i dolci La Delizia e il vino delle Cantine Ferraro di Pompei.

I partner

Veronica Guerra Sartoria: “Il mio amore per la moda è nato quando ero piccolissima, la mia mamma cuciva ed io sono cresciuta tra tessuti e filati colorati. Durante gli anni di studio ho curato i costumi per diversi allestimenti teatrali, poi mi sono iscritta ad un corso di design e modellismo e ho iniziato a lavorare in un atelier di abiti da sposa. Ho continuato, poi, questa strada da sola e in modo autonomo aprendo due atelier, uno al Vomero e l’altro a Pozzuoli.

Anlia: Antonio e Aquilina prima di essere artisti, sono amici di vecchia data, legati dalla passione per la moda creativa. Insieme valorizzano il talento, la fantasia, l’inventiva dell’ isola natia, Procida e creano abiti molto particolari che presentano elementi tipici dell’ isola: il mare, le casette, i volti delle donne procidane.

Mersì Couture: I capi sartoriali, esclusivi ed elitari, vengono fatti con materiali di qualità, curati nei minimi dettagli senza tralasciare il concetto dell’Hade Made (fatti a mano). Lo stile di Mersì, per donne di ogni tipo, target e taglia, è deciso, elegante, dalle linee seducenti con tagli in grado di dare risalto alla bellezza delle forme e sinuosità del corpo femminile.

Uammamà: Uammamà è un brand che nasce nel 2017 dalla passione per la moda di una giovane ragazza napoletana, cresciuta in una famiglia di creativi. Dopo aver preso la laurea in economia aziendale e il diploma in Fashion Designer, inizia a lavorare presso importanti marchi come stilista, modellista e sarta. Uammamà oltre che stupore comunica eleganza, bellezza ed unicità.

Imperatrice Sartoriale: azienda che da 10 anni si occupa di elegant shopping, rivoluzionandolo fin da sùbito grazie all’antica sartoria napoletana, unita alle innovative tecniche di vendita. L’impresa è incentrata sulla produzione di capi ed accessori maschili rigorosamente made in Italy, che possono essere provati a casa.

Chic Events- Camello Creations: Piero Camello, 56 anni, ischitano, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, frequenta l’Istituto Internazionale di Design di Roma. Dal 1990 crea per ogni donna abiti d’Alta Moda esclusivi, abiti da cerimonia, da sposa, da cocktail, abiti per esaudire i desideri anche delle clienti più esigenti. Da qualche anno disegna per il marchio Chi events – Camello Creations.

Linda Moschiano Couture: abiti da Sposa e cerimonie in genere, con metodo esclusivamente sartoriale, creati con passione e dedizione. Un’esperienza decennale per abiti unici, sartoriali. Una costante ricerca di materiali e tecniche possano impreziosire ulteriormente un abito già perfetto; perchè gli sposi non devono mai accontentarsi.

I Dettagli: Un nuovo marchio tutto al femminile ideato e creato, per arricchire lo stile di una donna glamour, da due ragazze che con il cuore creano il gioiello adatto per ogni tua occasione.

Vincenza Montanino borse: Grande artigianalità e creatività della creatrice che ripropone stili e sensazioni antiche. Il tutto è scolpito nella sua anima, dai ricordi di un’arte “rubata” alla nonna prima e alla mamma poi, i suoi occhi e le sue mani hanno fatto il resto, dando vita a prodotti dallo stile unico ed irripetibile.

Mael lovely bags: giovane azienda di borse artigianali già molto apprezzata. L’unicità delle borse, ampiamente personalizzabili, è data dai decori di monili, merletti, pizzi, stoffe e passamanerie rigorosamente italiane.

La Cappellaia Matta: “Ho sempre avuto una gran passione per il dipinto, sin da piccola trascorrevo molto tempo tra acquerelli e pastelli così ho iniziato a trasferire i miei dipinti su Cappelli e Borse. Poi ho continuato col dipingere le madreperla e pietre naturali, assemblando bijoux unici e particolari.

Spazio Bellezza di Maria Passetti: Il centro è una realtà nata da poco, ma un sogno coltivato da una vita. “Fin da piccola il mio gioco preferito è sempre stato quello di truccare le bambole, con gli anni aumentava anche la mia passione. Dopo essermi diplomata ad una scuola professionale per estetica, ho realizzato il sogno di aprire il mio centro estetico, Spazio Bellezza, inaugurato il 27 maggio 2019 con la collaborazione di 3 splendide ragazze: Ilaria Citarella, diplomata alla Diadema Accademy di Milano come make-up artist, Ilaria Carotenuto diplomata in formazione estetica, e Marika Tufano, diplomante in estetica. Il centro effettua non solo trucco, ma trattamenti per tutto il corpo avvalendosi di prodotti e macchinari di ultima generazione: Massaggi, Pulizia viso, Pressoterapia, Bodyaction, Laser per depilazione definitiva, Radio frequenza, Butterfly e barbershop uomo.