Napoli, 2 positivi escono dal Covid center. L’Asl Na 1: Fatto gravissimo, segnalati alle forze dell’ordine

Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center Loreto mare di Napoli escono all’esterno del nosocomio. È quanto fa sapere la Direzione generale della Asl Napoli 1 centro, che giudica il fatto “gravissimo”. Nella notte, due pazienti positivi si sono recati all’esterno del nosocomio e sono stati segnalati alle Forze dell’ordine. La direzione ha dato mandato ai propri legali per “valutare ogni utile iniziativa per tutelare l’immagine degli operatori sanitari e dell’Azienda”. “Quanto avvenuto durante la notte al Covid Center Loreto mare è gravissimo – si legge in una nota – perché denota una condotta da parte dei due pazienti positivo al Covid che ha messo a rischio la salute pubblica”. “È altrettanto grave che per motivare un gesto irresponsabile – sottolineano dalla Direzione generale – sia stato gettato discredito sull’operato del personale che lavora ogni giorno con abnegazione e professionalità”.