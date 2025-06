Napoli 2050, costruiamo insieme il futuro della città: evento promosso dal Corriere del Mezzogiorno

“Napoli 2050 – Costruiamo insieme il futuro della città”: è il titolo dell’evento organizzato da Corriere del Mezzogiorno che si svolge mercoledì 25 giugno alle ore 17,30 , a Villa Doria D’Angri a Napoli. Obiettivo: immaginare il futuro della città tra infrastrutture, innovazione, turismo e sostenibilità.

“Napoli e la Campania – è sritt nella presentazione dell’iniziativa – si trovano di fronte a una sfida cruciale: trasformare il proprio potenziale in un modello di crescita sostenibile e innovativa entro il 2050. La posizione strategica della regione nel Mediterraneo, il patrimonio culturale e la vivacità del tessuto imprenditoriale rappresentano punti di forza su cui costruire una nuova visione di sviluppo economico. Ecco dunque un’occasione per scambiare idee e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, università e cittadini, esplorando le potenzialità del territorio e i progetti per renderlo più attrattivo per cittadini e investitori”.

Insieme ai giornalisti di Corriere della Sera interverranno esperti di settore, leader istituzionali e rappresentanti del mondo accademico e industriale che condivideranno le loro esperienze e visioni sul futuro di Napoli e della Campania.

Ingresso libero, previa prenotazione a eventi.corriere.it/locali/evento/napoli-2050 Streaming su corriere.it, Corriere del Mezzogiorno.

Programma Napoli 2050