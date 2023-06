Napoli, 29enne muore al Vecchio Policlinico. Borrelli: Fare chiarezza 

“Vittorio Parziale, 29 anni, è deceduto all’ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere arrivato al pronto soccorso con le sue gambe per dei forti dolori al torace e allo stomaco. Il ragazzo, a quanto raccontato da familiari e amici, è stato trattato dai medici per una cattiva digestione, pertanto i familiari hanno sporto denuncia affinché si chiarisca l’accaduto. Attualmente la salma è sotto sequestro, il magistrato ne ha disposto l’autopsia”. In attesa dell’esito dell’autopsia amici e familiari hanno chiesto un incontro al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha accolto la richiesta e ha incontrato la famiglia Parziale “Su questa vicenda bisogna accendere un faro. È necessario che si faccia chiarezza quanto prima e che la famiglia sappia perché Vittorio è morto e se ci sono state colpe o omissioni, in quel caso bisognerà agire in tutte le sedi possibili per restituire giustizia. Ho già preso contatti con l’Asl e farò il possibile per far emergere rapidamente la verità. Le violenze e i disordini che si sono creati all’interno e all’esterno del Pellegrini sono da stigmatizzare, ma la famiglia Parziale ha diritto alla verità”.