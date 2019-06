A Napoli, in Via Petrarca, all’altezza del civico 47, una donna 93enne alla guida di una Suzuki Alto ha investito due donne che stavano attraversando sulle strisce pedonali. V.E., 86 anni, che abitava a pochi metri dal luogo dell’incidente, è deceduta poco dopo il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli mentre la badante che la accompagnava è ricoverata al nosocomio Cardarelli. La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.