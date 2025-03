Napoli “A più voci”: un fine settimana di musica polifonica al femminile

Sabato 8 e domenica 9 marzo, nell’ambito della stagione Tengo Genio, si svolge la VI edizione di A più voci, la rassegna polifonica organizzata dalla Fondazione con la consulenza artistica di Salvatore Murru.

L’edizione di quest’anno, che prevede 3 concerti in 2 giorni, rappresenta un omaggio in chiave musicale alla donna, in concomitanza con le celebrazioni dell’8 marzo: da qui la scelta di ensemble e cori interamente al femminile e del tema del culto mariano.

Il programma proposto dal Coro Femminile Eos, in occasione del concerto di sabato 8 marzo (alle 20:30), alterna composizioni rinascimentali a opere barocche, romantiche e contemporanee coniugando la duttilità della voce femminile alla tematica mariana enunciata nel titolo. La Rosa Mystica rimanda a uno dei numerosi appellativi propri della Madonna, presente nelle litanie lauretane e utilizzato anche da Dante nella Divina Commedia.

La rassegna prosegue domenica 9 marzo. Alle 11:30, nella Chiesa di S. Rocco a Chiaia, l’Ensemble Cantabo Nocte diretto da Katia Vaniero, con Annalisa Pepe all’organo, presenta Bella pur sei, Maria. Il programma intreccia pagine di straordinaria intensità emotiva, testimoniando la ricchezza del repertorio sacro della Penisola Sorrentina: musiche tramandate nei secoli dalle confraternite, innesti colti e preziose riscoperte. Dai versi dello Stabat Mater, ai Miserere che risuonano nelle processioni, fino agli inni popolari, ai mottetti e alle preghiere nate dall’ispirazione di compositori che hanno lasciato un segno nella devozione musicale.