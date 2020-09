Napoli, a San Domenico Maggiore disegni e dipinti di Maurizio Valenzi

Dal 7 settembre al 3 ottobre, in mostra a Napoli, presso il Complesso monumentale San Domenico Maggiore, una selezione di 139 disegni e cinque dipinti di Maurizio Valenzi, sindaco della città dal 1975 al 1983 nonché parlamentare italiano ed europeo. “Cent’anni in compagnia” è la prima tappa di una mostra itinerante che offrirà i contenuti della vita e dell’arte di Valenzi in città italiane e anche all’estero, programmata dalla Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale a lui dedicata. A completamento dell’approfondimento compiuto lo scorso anno sulla produzione grafica dedicata esclusivamente alla militanza politica e agli impegni istituzionali di Valenzi, l’esposizione attuale, a cura di Olga Scotto di Vettimo, propone un’ampia rassegna di vita quotidiana. Ritratti, spesso estemporanei, di amici e intellettuali, familiari e persone incontrate per caso e spesso restate anonime, figure di cui Valenzi ha saputo cogliere l’essenza attraverso pose e gesti tratteggiati con segno asciutto e rapido. Un’intensità che ritroviamo anche in altra parte del repertorio grafico di Valenzi, quello costituito da bozzetti e studi per serie pittoriche, scenografie, concerti, paesaggi e vedute. Il viaggio lungo la vita artistica di Valenzi sarà scandito da una suddivisione per temi: “Famiglia”, “Amici”, “Tunisia”, “Viaggi”, “Musica”, “Teatro”, “Studi per la Rivoluzione napoletana” e “Studi per vetro e ceramica”, che accompagneranno il visitatore nel percorso. Nalla saletta di proiezione sarà possibile vedere il video di Maria De Filippis e Vincenzo Russo, realizzato a partire da film in 8mm appartenenti alla famiglia Valenzi. La mostra, a ingresso gratuito, è realizzata con il sostegno economico della Regione Campania e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.