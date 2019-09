Napoli, Abc gestore unico del servizio idrico metropolitano

Il Consiglio di distretto idrico di Napoli, su proposta del suo coordinatore Carmine Piscopo, ha approvato la delibera relativa alla gestione del Servizio Idrico Integrato, indicando l’azienda speciale Abc (Acqua bene comune) come gestore unico del ciclo integrato delle acque. “Si tratta di un importante atto politico – affermano il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e lo stesso Piscopo – con il quale i 32 Comuni che rientrano nella Città Metropolitana di Napoli,, affermano con forza la pubblicizzazione della gestione del Servizio Idrico, attraverso il modello gestionale adottato nella città di Napoli, con Abc, ritenuto un modello virtuoso da allargare a tutta l’area metropolitana”.

“Si tratta di un importante atto – affermano de Magistris e Piscopo in una nota – che intende dare seguito alla volontà espressa dai cittadini con il referendum del 2011. Napoli, è stata la prima grande città italiana a dare concreta attuazione al referendum e con questo atto i 32 comuni della città metropolitana riconoscono un modello capace di garantire l’acqua pubblica, partendo dal ciclo integrato delle acque. Questo – concludono – è ancora un passo nella direzione della costruzione di una politica dei beni comuni, intesi quali beni sottratti all’uso esclusivo e alla privatizzazione, per l’esercizio dei diritti essenziali delle collettività, come, appunto, l’acqua, che è di tutti”.

