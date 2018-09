Napoli, Aeroporto dirotta due voli a causa del maltempo

Forte vento e pioggia intensa su Napoli: ondata di maltempo che ha provocato disagi, danni e difficoltà nei collegamenti aerei. Strade allagate dal centro alla periferia della città e danni al tetto di una palazzina in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno. A volare via la guaina di copertura del terrazzo che ha causato danneggiamenti alla carrozzeria di alcune auto parcheggiate in strada. Lo stabile è stato, comunque, dichiarato agibile dopo le verifiche dei vigili del fuoco. Il violento temporale ha provocato anche qualche problema presso l’aeroporto di Capodichino: due voli, uno proveniente da Parigi e l’altro da Malpensa, sono stati dirottati a Bari e si sono registrati ritardi sia per gli atterraggi che i decolli. Difficoltà alla circolazione veicolare e ai pedoni nella zona orientale del capoluogo campano. In Via Nuova Poggioreale, la carreggiata è stata invasa dall’acqua piovana che ha trascinato con sé una gran quantità di detriti e rifiuti. Rallentamenti e traffico in numerosi quartieri cittadini. L’allerta meteo, diramata ieri dalla Protezione civile regionale, resterà in vigore fino alle 20 di oggi.