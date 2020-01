Napoli affonda la Juve, 2-1 al San Paolo

Napoli, 26 gen. (Adnkronos) – E’ festa al San Paolo per il Napoli che supera 2-1 i campioni d’Italia della Juventus fermando la corsa della capolista nel big match della 21esima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Gennaro Gattuso riesce a sfatare il tabù bianconero (un solo successo nelle ultime 8 gare di campionato) tornando al successo tra le mura amiche dopo 4 ko di fila in Serie A. A decidere la gara una rete di Zielinski al 63′ bravo a ribattere a rete una corta respinta di Szczesny su tiro di Insigne.

All’86’ il raddoppio ad opera di Insigne che si coordina al volo su un cross dalla destra di Callejon. Allo scadere Ronaldo riapre la gara con un tocco con cui anticipa Meret in uscita, per Cr7 si tratta dell’ottavo gol di fila in campionato. Nel recupero l’ultima occasione per i bianconeri, una rovesciata di Higuain bloccata da Meret. In classifica la Juventus, alla seconda sconfitta in campionato dopo quella con la Lazio, resta ferma a 51 punti, sale a 27 il Napoli.