Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattito

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Si terrà venerdì 17 e sabato  18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso dalla Fondazione Merita – Meridione Italia con l’ospitalità di Intesa Sanpaolo.
L’iniziativa punta ad analizzare lo scenario successivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alla capacità di attuazione, alla continuità degli investimenti e ai modelli di sviluppo necessari per rafforzare strutturalmente il Sud.

Due giorni di confronto tra istituzioni ed esperti

I lavori si svolgeranno in presenza con pubblico e saranno trasmessi anche in diretta streaming. Ogni sessione sarà introdotta da un position paper della Fondazione Merita, con analisi e proposte sui temi in discussione.
Tra i momenti centrali, la sessione dedicata alla rigenerazione urbana e ai servizi locali, in programma sabato 18 aprile, che sarà moderata da Alfonso Ruffo.

Cena istituzionale e dialogo sulla globalizzazione

Il programma prevede anche una cena ufficiale il 17 aprile al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, preceduta da un confronto sul tema “Globalizzazione e democrazia”. L’appuntamento si inserisce nel dibattito sulle prospettive del Mezzogiorno dopo il Pnrr, con l’obiettivo di delineare strategie di sviluppo durature e sostenibili per il territorio.

Il programma

La prima giornata del convegno promosso  con il partenariato istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti  si aprirà con gli interventi di Gian Maria Gros-Pietro, Giuseppe Signoriello e Antonio Denunzio (qui il programma completo) .

La sessione introduttiva, dedicata al passaggio dal Pnrr al bilancio Ue 2028-2034, vedrà la partecipazione del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra.

Politica industriale, crescita ed energia

Ampio spazio sarà dedicato alla politica industriale e alla crescita del Mezzogiorno, con la presentazione dei rapporti a cura di Alessandra Lanza e Salvio Capasso, e il confronto con studiosi come Valentina Meliciani e Maria Savona.

Il focus su Campania e Puglia vedrà il contributo di Marco Buti, Giuseppe Coco e Andrea Ramazzotti, con il confronto tra Vito Peragine e Massimo Deandreis. Le conclusioni vedranno gli interventi di Antonio Decaro e Roberto Fico.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sul finanziamento dell’economia con il contributo di Simona Camerano, Giuseppe Nargi, Luigi Gallo, Natale Mazzuca, Gianni Lettieri, Paolo Scudieri e Roberto Lagalla, con conclusioni affidate a Daria Perrotta.

La giornata si chiuderà con la sessione sull’energia, con i principali player del settore – tra cui Enel, Eni, Snam, Italgas e Terna – rappresentati da Fabrizio Iaccarino, Giuseppe Ricci, Massimo Derchi, Pier Lorenzo Dell’Orco, Maria Rosaria Guarniere e Ludovica Zigon, con l’intervento conclusivo del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Dialogo su globalizzazione e democrazia

In serata, al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, è previsto un confronto su globalizzazione e democrazia con Antonio Baldassarre, Antonello Colosimo e Ferdinando Nelli Feroci.

Infrastrutture, città e coesione

La seconda giornata si aprirà con una sessione dedicata a infrastrutture, trasporti e logistica, con gli interventi di Gianpiero Strisciuglio, Roberto Barbieri, Mario Mattioli e Smeraldo Fiorentini, e le conclusioni del vice ministro Edoardo Rixi.

Seguirà il focus su rigenerazione urbana e servizi locali, moderato da Alfonso Ruffo, con la partecipazione di Vito Leccese, Alessandra Dal Verme, Luca Dal Fabbro, Federica Brancaccio e Ginevra Bruzzone. Le conclusioni saranno affidate alla vicesindaca di Napoli Laura Lieto.

Il convegno si chiuderà con l’intervento del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, dedicato ai temi della coesione e dello sviluppo dopo il Pnrr.

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