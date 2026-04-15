Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattito

Si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso dalla Fondazione Merita – Meridione Italia con l’ospitalità di Intesa Sanpaolo.
L’iniziativa punta ad analizzare lo scenario successivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alla capacità di attuazione, alla continuità degli investimenti e ai modelli di sviluppo necessari per rafforzare strutturalmente il Sud.
Due giorni di confronto tra istituzioni ed esperti
I lavori si svolgeranno in presenza con pubblico e saranno trasmessi anche in diretta streaming. Ogni sessione sarà introdotta da un position paper della Fondazione Merita, con analisi e proposte sui temi in discussione.
Tra i momenti centrali, la sessione dedicata alla rigenerazione urbana e ai servizi locali, in programma sabato 18 aprile, che sarà moderata da Alfonso Ruffo.
Cena istituzionale e dialogo sulla globalizzazione
Il programma prevede anche una cena ufficiale il 17 aprile al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, preceduta da un confronto sul tema “Globalizzazione e democrazia”. L’appuntamento si inserisce nel dibattito sulle prospettive del Mezzogiorno dopo il Pnrr, con l’obiettivo di delineare strategie di sviluppo durature e sostenibili per il territorio.