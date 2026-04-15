Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattito

La prima giornata del convegno promosso con il partenariato istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti si aprirà con gli interventi di Gian Maria Gros-Pietro, Giuseppe Signoriello e Antonio Denunzio (qui il programma completo) .

La sessione introduttiva, dedicata al passaggio dal Pnrr al bilancio Ue 2028-2034, vedrà la partecipazione del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra.

Politica industriale, crescita ed energia

Ampio spazio sarà dedicato alla politica industriale e alla crescita del Mezzogiorno, con la presentazione dei rapporti a cura di Alessandra Lanza e Salvio Capasso, e il confronto con studiosi come Valentina Meliciani e Maria Savona.

Il focus su Campania e Puglia vedrà il contributo di Marco Buti, Giuseppe Coco e Andrea Ramazzotti, con il confronto tra Vito Peragine e Massimo Deandreis. Le conclusioni vedranno gli interventi di Antonio Decaro e Roberto Fico.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sul finanziamento dell’economia con il contributo di Simona Camerano, Giuseppe Nargi, Luigi Gallo, Natale Mazzuca, Gianni Lettieri, Paolo Scudieri e Roberto Lagalla, con conclusioni affidate a Daria Perrotta.

La giornata si chiuderà con la sessione sull’energia, con i principali player del settore – tra cui Enel, Eni, Snam, Italgas e Terna – rappresentati da Fabrizio Iaccarino, Giuseppe Ricci, Massimo Derchi, Pier Lorenzo Dell’Orco, Maria Rosaria Guarniere e Ludovica Zigon, con l’intervento conclusivo del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Dialogo su globalizzazione e democrazia

In serata, al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, è previsto un confronto su globalizzazione e democrazia con Antonio Baldassarre, Antonello Colosimo e Ferdinando Nelli Feroci.

Infrastrutture, città e coesione

La seconda giornata si aprirà con una sessione dedicata a infrastrutture, trasporti e logistica, con gli interventi di Gianpiero Strisciuglio, Roberto Barbieri, Mario Mattioli e Smeraldo Fiorentini, e le conclusioni del vice ministro Edoardo Rixi.

Seguirà il focus su rigenerazione urbana e servizi locali, moderato da Alfonso Ruffo, con la partecipazione di Vito Leccese, Alessandra Dal Verme, Luca Dal Fabbro, Federica Brancaccio e Ginevra Bruzzone. Le conclusioni saranno affidate alla vicesindaca di Napoli Laura Lieto.

Il convegno si chiuderà con l’intervento del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, dedicato ai temi della coesione e dello sviluppo dopo il Pnrr.