Napoli, agente resta ucciso dopo un tentato furto al Credit Agricole. Dalla banca sostegno alla famiglia

Credit Agricole ha deciso di dare un sostegno alla famiglia del poliziotto rimasto ucciso a Napoli nel corso di un inseguimento dopo una tentata rapina a un’agenzia dell’Istituto. Un’iniziativa che ottiene il plauso dell’Abi (Associazione bancaria italiana) che in un comunicato diffuso in giornata esprime “il più sentito cordoglio e la più netta solidarietà alla polizia ed alla famiglia dell’agente scelto ucciso a Napoli da malavitosi che stavano fuggendo da un atto criminoso ai danni di una filiale del Credit Agricole” e “apprezzamento per le immediate iniziative del Credit Agricole di sostegno alla famiglia della vittima”.