Napoli, agguato a Mergellina: 20enne in pericolo di vita

(Adnkronos) – Un 20enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il ferimento è avvenuto poco prima dell’una in via Mergellina, nei pressi di uno chalet. Il giovane, 20enne del quartiere Pianura con precedenti, era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale.

Portato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente ma è ancora in pericolo di vita. Sul luogo del ferimento la polizia ha trovato 6 bossoli. Indaga la Squadra mobile di Napoli.