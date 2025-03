Napoli, agguato in centro: ucciso ragazzo di 20 anni

(Adnkronos) –

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in centro a Napoli in un agguato attorno alle 18.30 di sabato 15 marzo. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti a via Santa Teresa degli scalzi. Un giovane di circa 20 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco da ignoti ed è deceduto poco dopo. Il corpo senza vita della vittima è stato lasciato all’ospedale Pellegrini.

Il giovane si chiamava Emanuele Durante ed aveva compiuto vent’anni pochi giorni fa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è stato ucciso mentre era in scooter nei pressi di un distributore di carburanti in via Santa Teresa degli scalzi.

Il ragazzo era imparentato con Annalisa Durante, la 14enne uccisa per errore a Forcella il 27 marzo del 2004. La ragazzina venne colpita mentre si trovava sotto casa a Forcella durante una sparatoria tra clan rivali, una vicenda che fece grande impressione in tutta Italia. Emanuele era nato un anno dopo la morte di Annalisa, nel 2005, ed era il figlio di un cugino di Annalisa Durante. Secondo quanto si apprende, il papà di Annalisa e il nonno di Emanuele Durante sono fratelli.

Annalisa Durante rimase uccisa a 14 anni in un conflitto a fuoco avvenuto nel quartiere Forcella a Napoli il 27 marzo di 21 anni fa. I sicari entrarono in azione per uccidere Salvatore Giuliano, all’epoca 19enne rampollo del clan della zona, ma il giovane rispose al fuoco nonostante ci fossero Annalisa e altre persone estranee ai fatti presenti sul posto. Un proiettile ferì la 14enne, che morì dopo tre giorni di agonia. Solo un anno dopo, a marzo 2005, è nato il 20enne ucciso oggi.