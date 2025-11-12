Napoli al centro della ricerca mondiale: presentato a Roma uno studio innovativo sul lipedema

Napoli si conferma culla di talento e innovazione anche nel campo della ricerca bio-medica. Al Congresso Mondiale sul Lipedema, che si è tenuto a Roma dal 5 all’8 novembre e ha riunito oltre mille esperti da tutto il mondo, il ricercatore napoletano Felice Picariello ha presentato uno studio pilota su 40 donne affette da lipedema aprendo nuove prospettive terapeutiche grazie all’uso di un particolare laser.

Il lavoro, condotto International Research Group, ha analizzato gli effetti immediati della terapia laser su pazienti affette da questa malattia cronica, spesso sottodiagnosticata, che colpisce in prevalenza le donne e si manifesta con un’anomala distribuzione del tessuto adiposo, dolore e gonfiore agli arti inferiori.

“I risultati preliminari mostrano un miglioramento significativo dei parametri clinici e della percezione del dolore già subito dopo la terapia – spiega il dottor Picariello–. Il laser potrebbe rappresentare uno degli approcci innovativi capace di agire non solo sull’aspetto fisico ma anche sulla qualità della vita delle pazienti, migliorando la microcircolazione, l’infiammazione e la funzionalità dei tessuti”.

La partecipazione al congresso, evento di riferimento internazionale per la comunità scientifica che si occupa di lipedema, ha rappresentato un momento di grande confronto e orgoglio per la ricerca napoletana. “È stato emozionante portare l’esperienza del nostro gruppo di lavoro in un contesto così prestigioso – aggiunge il ricercatore –. Napoli ha una tradizione scientifica straordinaria e continua a offrire contributi significativi alla medicina internazionale”.

Lo studio, definito dai colleghi “promettente” e “clinicamente rilevante”, ha suscitato interesse per la possibilità di ampliare la sperimentazione a un campione più esteso di pazienti, con l’obiettivo di confermare i risultati e standardizzare un protocollo terapeutico. Il lipedema, riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, resta oggi una malattia poco conosciuta e spesso confusa con l’obesità o con disturbi linfatici. Ma la ricerca napoletana dimostra che l’innovazione e la competenza possono nascere anche dal Sud, offrendo nuove speranze a migliaia di donne in tutto il mondo.