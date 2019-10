Napoli, al Circolo Posillipo da domani gli Stati generali del mare: via alla mappatura dei rifiuti sottomarini

Si terranno nella mattinata di domani, giovedì 24 ottobre 2019 a partire dalle ore 9 sino alle ore 13 al Circolo Nautico Posillipo, le attività in acqua in occasione della “III edizione Stati Generali del Mare” organizzata dal Comune di Napoli, alla presenza della delegata al Mare del Comune di Napoli, Daniela Villani, che sarà accolta dal vicepresidente sportivo Antonio Ilario e dal Consigliere alla Cultura e ai grandi eventi dello storico club, Filippo Smaldone. Le attività al Circolo Posillipo consisteranno nella dimostrazione pratica degli sport del mare praticati al Circolo, ossia: canoa, canoa polo, vela, canottaggio. Nella stessa mattinata ci sarà l’event di Pulizia dei fondali a cura del Nucleo Sommozzatori Guardia Costiera, Gruppo Sommozzatori Autonomi Napoletani. “Quella di giovedì al Circolo Posillipo – ha avver,ato Daniela Villani – sarà un’importante ricognizione dei fondali per una mappatura futura dei rifiuti depositati lungo la costa cittadina, al fine di poter programmare una puntuale e precisa ‘operazione coste pulite’, che svilupperemo al Tavolo Blu di prossima convocazione”, ha detto la Villani che ha anche sottolineato “l’importanza della salvaguardia del nostro golfo insieme alla Capitaneria di Porto, ai circoli e alle società subacquee per un’opera di bonifica che mira alla salvaguardia dei fondali marini cittadini. Consapevoli che ciò che non si vede è comunque un pericolo per la nostra risorsa blu”.