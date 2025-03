Al Modernissimo la rassegna sul Terzo Cinema “Manifesti per un cinema libero

Una selezione di capolavori del Terzo Cinema, realizzati negli anni Sessanta e Settanta e presentati per la prima volta a Napoli in versione restaurata: “Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra” e’ il titolo della rassegna di Italian International Cinema, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli , in programma dal 18 marzo al 7 maggio nel Multicinema Modernissimo, in via Cisterna dell’Olio 49/59 a Napoli . Un’iniziativa a cura di Armando Andria e Gina Annunziata, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con la Scuola di cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli , che testimonia, attraverso una serie di film provenienti da Africa, America Latina e Medio Oriente e accompagnati in sala da critici, docenti ed esperti, di un cinema in cui, nel pieno dei movimenti di liberazione, la lotta emancipativa non e’ disgiunta dalla lotta estetica, la provocazione sul piano politico e’ tutt’uno con l’innovazione di stile e linguaggio. “I dannati della terra” prendono la cinepresa, nel segno di Fanon. Con un’apertura al presente, per provare a leggere la possibile eredità’ del Terzo Cinema. “In coerenza con il progetto Cohousing Cinema Napoli , che promuove la cultura del cinema e dell’audiovisivo nelle sue diverse forme, questa rassegna propone al pubblico un viaggio attraverso film ed espressioni artistiche indipendenti, talvolta sottoposti a censura, per scoprire le complessita’ del nostro tempo ei processi di integrazione tra culture diverse. E’ un altro passo dell’Amministrazione con un impatto diretto sulla formazione, per avvicinare alla magia del cinema i cittadini di oggi e di domani, rendendoli spettatori appassionati e appassionati”, dichiara Ferdinando Tozzi, consigliere del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo. La rassegna si arricchisce, inoltre, di un incontro con Cecilia Cenciarelli, della Fondazione Cineteca di Bologna e co-direttrice del festival Il Cinema Ritrovato, dedicato appunto ai restauri del World Cinema Project, e di una masterclass di Ala Eddine Slim.