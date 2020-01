Napoli, al museo di Capodimonte due giornate di studio su Caravaggio

“Caravaggio a Napoli. Ricerche in corso”: due giornate di studio dedicate alla presenza di Caravaggio e di alcuni suoi seguaci a Napoli si svolgeranno lunedì13 e martedì 14 gennaio 2020 al Museo e Real Bosco di Capodimonte (sala degli Arazzi, secondo piano). I lavori saranno divisi in sezioni dedicate ciascuna a un’opera napoletana del maestro, sulla quale gli studiosi porteranno il contributo di ricerche recenti o i primi risultati di lavori in corso: Le Sette Opere di Misericordia, Caravaggio e Louis Finson, La Flagellazione di Cristo, I viaggi di Caravaggio tra Napoli e Malta, la Maddalena in estasi e Da Caravaggio ai caravaggeschi napoletani. Accanto a temi quali la provenienza e la commissione delle opere, l’analisi iconografica e stilistica, verranno presentati anche i risultati dei precedenti restauri e della campagna diagnostica effettuata proprio in occasione della mostra Caravaggio Napoli tenutasi nel 2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte, grazie ai fondi Poc 2014-2020 della Regione Campania, progetto “Napoli e’ l’arte”. L’inizio dei lavori il 13 è alle 15 con l’introduzione di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il 14 apertura alle 9,15 e chiusura della due giorni con le conclusioni previste alle 17,15.