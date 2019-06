Napoli: al via domani in piazza Dante il Cerasa fest di Coldiretti

Si aprirà domani e proseguirà fino a domenica in piazza Dante a Napoli la terza edizione del “Cerasa fest”, la festa del km zero stagionale ideata da Coldiretti Campania e Campagna amica. Una kermesse con il frutto simbolo del passaggio tra la primavera e l’estate, che tuttavia sarà presente in quantità ridotte a causa del maltempo che ha falcidiato le campagne nel mese di maggio più piovoso e freddo che si ricordi. A colorare la grande piazza nel cuore storico della città ci saranno, comunque, tutte le eccellenze agroalimentari da filiera agricola della Campania. L’appello della Coldiretti Campania ai cittadini è di partecipare al Cerasa fest sostenendo gli agricoltori in difficoltà e acquistando le ciliegie sopravvissute alla furia del clima impazzito, brutte ma buone. L’evento avrà ancora una volta il patrocinio del Comune di Napoli.Sarà l’occasione per offrire ai cittadini e ai turisti, oltre alla possibilità di comprare direttamente dai produttori agricoli e di assaggiare lo street food contadino, anche momenti di approfondimento dedicati all’educazione alimentare e alla biodiversità con lo spazio “Agriasilo” dedicato ai bambini, a cura di Coldiretti giovani impresa e Coldiretti donne impresa. Nella mattina di venerdì sarà possibile partecipare al progetto educativo “BiciAmica”, a cura di Acsi ciclismo, volto a sensibilizzare i bambini verso l’attività sportiva attraverso l’utilizzo della bicicletta da coniugare ad un corretto stile alimentare, fondato sulla dieta mediterranea. I bambini dai 3 ai 12 anni parteciperanno ad una caccia al tesoro tra i gazebo di Campagna amica. Tutti i pomeriggi ci sarà lo spettacolo dei burattini del maestro Giò Ferraiolo, dal titolo “Pulcinella custode dei sapori”.Sabato mattina Coldiretti Campania e Campagna amica tenteranno di realizzare la “bruschetta dop più grande del mondo”. Il bruschettone da guinness, a differenza di altri tentativi, sarà fatto solo da prodotti di alta qualità e da filiera agricola. La lunghezza totale sarà 50 metri. La farina è fatta con il grano antico “Risciola”, prodotta e lavorata dall’azienda agricola dolcezze del Sannio. L’olio utilizzato sarà costituito dalle cinque dop della Campania, una ogni dieci metri (Cilento, Colline Salernitane, Irpinia – Colline dell’Ufita, Penisola Sorrentina, Terre Aurunche. Il pomodoro sarà il San Marzano Dop), ed è fornito da Aprol Campania, organizzazione che conterebbe 12mila produttori olivicoli. Il pomodoro sarà il San Marzano dop della cooperativa agricola Danicoop. Ci saranno anche origano, aglio e basilico, tutti rigorosamente da filiera agricola, sempre dei contadini cooperatori di Sarno. L’allestimento comincerà alle 11 per poi concludersi intorno alle 13 con la distribuzione di assaggi gratuiti a cittadini e turisti.