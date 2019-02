Napoli: al via HospitalitySud, unico evento del Centro Sud dedicato a operatori e professionisti del settore

Sono circa 1.500 i visitatori registratisi già online per partecipare alla seconda edizione di HospitalitySud, il Salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero a Napoli mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio presso la Stazione Marittima. HospitalitySud è l’unico appuntamento del Centro Sud Italia per gli operatori e i professionisti del mondo HoReCa, in particolare titolari, manager, impiegati e consulenti di: hotel; resort, ville, dimore storiche; relais, country house, agriturismi; villaggi, camping; affittacamere, bed and breakfast, case vacanza; ostelli; terme. Apriranno i lavori Giorgio Palmucci presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi e neo presidente dell’Enit, Costanzo Jannotti Pecci presidente Federterme e Alessandro D’Andrea presidente Nazionale Ada Associazione Direttori Alberghi. Un’opportunità unica per approcciarsi con le più importanti aziende, che si occupano di forniture e servizi dedicati al mondo dell’ospitalita’: nel corso della due giorni, infatti, 70 Espositori provenienti da 10 Regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto) presenteranno le loro proposte in 46 diversi settori merceologici, dall’abbigliamento professionale agli articoli cortesia, dal design, accessori e complementi d’arredo al food & beverage per il breakfast, dai servizi energetici e assicurativi alle tecnologie hardware e software di gestione, dall’elettronica professionale alla formazione, alle offerte di lavoro e all’outsourcing, dalle attrezzature per il fitness ai componenti per l’edilizia, rifiniture e rivestimenti. 80 i relatori in oltre 30 incontri di aggiornamento su tematiche attualissime, a cui i visitatori avranno accesso gratuito, cosi’ come per il Salone Espositivo. Gli ordini professionali di Architetti, Commercialisti, Ingegneri di Napoli e l’Ordine dei Giornalisti della Campania svolgeranno seminari per i propri associati con il rilascio dei crediti formativi.