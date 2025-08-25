Napoli, al via il piano straordinario contro le zanzare: disinfestazioni da oggi al 29 agosto

Da oggi a Napoli prende il via un piano straordinario di disinfestazione, sia contro le zanzare adulte che contro le larve, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo la presenza dell’insetto. Su indicazione del Ministero della Salute e della Regione Campania, l’Asl Napoli 1 Centro ha intensificato le azioni di contrasto su tutto il territorio cittadino, ponendo particolare attenzione alle aree verdi abbandonate, alle zone umide e a quelle soggette a ristagni d’acqua, oltre che agli spazi esterni di ospedali, strutture sanitarie e socio-sanitarie, comprese le Rsa.

Il programma, messo a punto dall’Asl Napoli 1 Centro in collaborazione con i presidenti delle dieci Municipalità e sotto il coordinamento dell’assessorato comunale alla Salute e al Verde, sarà attuato da oggi 25 al 29 agosto 2025. Le operazioni si svolgeranno in contemporanea su tutta la città, nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 3:00 del mattino.

Gli interventi saranno realizzati da aziende specializzate e certificate, che utilizzeranno esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, a basso impatto ambientale e sicuri per la popolazione.

Qui il programma dettagliato quartiere per quartiere degli interventi.