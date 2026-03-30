Napoli, al via il recupero della Sorgente Acqua Ferrosa del Chiatamone

La giunta comunale di Napoli, su proposta degli assessori alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile, Edoardo Cosenza, e al Bilancio con delega al Patrimonio, Pierpaolo Baretta, ha approvato una delibera per il recupero e la valorizzazione della fonte sorgiva del Chiatamone, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un sito di inestimabile valore storico, culturale e simbolico.

L’immobile, in via Chiatamone 51, ospita l’antica “Sorgente Acqua Ferrosa”.

Le fonti, che sgorgano ai piedi del Monte Echia, rappresentano una delle ragioni storiche della fondazione del primo insediamento greco di Parthenope-Palepolis.

Sfruttate dall’antichità fino agli anni Settanta del secolo scorso, le acque ferrose del Chiatamone torneranno a essere fruibili grazie a un piano di attività preliminari di riqualificazione.

“Questo intervento si inserisce pienamente nel nostro indirizzo generale di valorizzazione e riqualificazione sociale e culturale del patrimonio comunale – spiega l’assessore Baretta – non stiamo solo recuperando un immobile, ma stiamo riappropriandoci di un pezzo fondamentale dell’identità di Napoli. La fonte del Chiatamone è un simbolo della genesi della nostra città e la nostra priorità è garantirne finalmente la pubblica fruizione”.

“Il recupero tecnico delle storiche fonti del Chiatamone è un’attività complessa – ha aggiunto l’assessore Cosenza – La struttura necessita di interventi mirati per tornare a essere accessibile in sicurezza. Lavoriamo per trasformare un sito storico, alla base della fondazione greca di Parthenope, rimasto chiuso per decenni in stato praticamente di abbandono, in un nuovo punto di riferimento per il turismo culturale e per il benessere dei cittadini. Preliminarmente occorrono specifiche attività di studio, ivi compresi sondaggi, il prelievo e l’analisi delle acque al fine di confermare sistematicamente quanto già testato negli scorsi mesi e cioè l la bontà delle caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche. Per queste attività, l’amministrazione ha individuato in Abc Napoli il soggetto più adeguato, avrà un ruolo centrale nelle indagini preliminari”.