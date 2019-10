Napoli, al via oggi il Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa

Si è inaugurato oggi nella Stazione Marittima di Napoli il Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa. L’evento è nato dalla sinergia tra Spazio alla Responsabilità, presieduto da Raffaella Papa, e l’Autorità di Sistema portuale Mar Tirreno Centrale. Il Salone si terrà in occasione della Settimana europea della sicurezza sui luoghi di lavoro per una settimana di iniziative diffuse sul territorio, per promuovere la responsabilità sociale di tutti gli attori come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la buona innovazione. Nella giornata di apertura si terrà una sessione dedicata all’esperienza portata avanti da Rete, Associazione internazionale per la collaborazione tra porti e città. Al centro, il progetto Nodo Avanzato, nato per realizzare l’integrazione del porto nel contesto cittadino. La sessione seeguente, organizzata da Inail, verterà sui progetti e le iniziative dedicate al settore marittimo.