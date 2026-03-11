Napoli, alla Clinica Mediterranea il primo intervento in Campania con il robot Toumai

Per la prima volta in Campania è stato utilizzato il sistema chirurgico robotico Toumai surgical robot system. L’intervento è stato eseguito a Napoli presso la Clinica Mediterranea, dove l’équipe guidata da Alberto Porcelli, dirigente medico dell’Unità funzionale di chirurgia generale e oncologica mininvasiva, ha impiegato la piattaforma sviluppata dalla MicroPort MedBot.

L’operazione ha riguardato una rara condizione di colecistectomia per neocolecisti ed è stata eseguita con tecnica robotica mininvasiva, che consente un recupero più rapido e dimissioni in tempi brevi.

Chirurgia robotica e visione tridimensionale

Il sistema è dotato di visione 3D ad alta definizione, che permette al chirurgo di operare con immagini molto più chiare e dettagliate anche durante i movimenti più complessi. A questo si aggiunge un sistema di stabilizzazione anti-tremore, che consente manovre estremamente precise e una percezione anatomica più naturale, migliorando l’identificazione dei tessuti e riducendo il margine di errore intraoperatorio.

“Si tratta di un robot che non sostituisce la mano del chirurgo ma la implementa, grazie a sistemi specifici che monitorano in tempo reale la forza applicata sui tessuti”, spiega Porcelli. “Ne deriva un maggiore controllo, una riduzione del rischio di danni accidentali e una chirurgia più delicata”.

Bracci robotici e vantaggi per il paziente

Il sistema è inoltre dotato di bracci robotici articolati che consentono di raggiungere anche le aree più difficili del campo operatorio, garantendo fluidità, stabilità e controllo millimetrico in ogni fase dell’intervento.

“Tra gli aspetti da considerare – commenta Marco Patriciello, amministratore delegato della clinica – la riduzione dei tempi operatori, la minore perdita ematica, un recupero più rapido e un maggiore comfort post-operatorio per il paziente”.

Telechirurgia e reti 5G

Il Toumai è il robot con il maggior numero di telechirurgie eseguite al mondo, con esperienze già realizzate in Cina e in Europa.

“Viviamo una nuova era per la chirurgia robotica – ribadisce Giuseppe Marzio, direttore generale della clinica – e questa telechirurgia è resa possibile dalle reti 5G, che permettono di operare da remoto con trasferimento dati ad alta velocità e comunicazione in tempo reale. I migliori chirurghi al mondo possono intervenire da qualunque parte del globo”.