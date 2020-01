Napoli, alle 7 scontro fra treni della Metro a Piscinola. Macchinista ferito, Anm sospende le corse della linea 1

Scontro tra treni sulla linea 1 della Metro a Pisicnola. E’ accaduto stamattina poco dopo le 7, all’altezza della strettoia subito dopo la fermata. Due convogli, uno dei quali carico di pendolari, si sono scontrati all’altezza della stazione di Piscinola. Uno dei due mezzi era in uscita dal deposito.L’altro proveniva in direzione contraria da Chiaiano. L’urto avrebbe fatto saltare tre porte del convoglio. Nell’incidente è coinvolto un terzo treno, vuoto, che seguiva quello proveniente dal deposito. Sul posto stanno arrivando le ambulanze. Al momento si parla di una decina di feriti liervi, tra i quali il macchinista del treno partito dal binario 2. Il ferroviere, sotto choc, è stato portato nell’ospedale Cardarelli di Napoli da un’ambulanza. Secondo quanto si è appreso lamentava dolori a una gamba. Le sue condizioni di salute e quelle di altre nove persone, tutti passeggeri, anche loro trasportati nello stesso nosocomio, sono al vaglio dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che non sia stato rispettato il segnale di stop dal treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e che si è scontrato con il convoglio che stava viaggiando sullo stesso binario per entrare nella stazione di Piscinola. È stato questo treno che ha poi urtato quello con numerosi passeggeri a bordo partito poco prima dal binario 2 della stessa stazione.