Napoli, Donatella Chiodo assessore alle Politiche sociali. Palmieri va alla cultura. Nuove deleghe per Gaudini e Pagano

“Sono molto contento di questa scelta, dà armonia alla squadra”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito al rimpasto di giunta annunciato pochi minuti fa in conferenza stampa. Donatella Chiodo, ex presidente della Mostra d’Oltremare, è la nuova assessora alle Politiche sociali, mentre Annamaria Palmieri, delegata all’Istruzione, prende anche le deleghe alla Cultura e al Turismo sostituendo l’ex assessora dimissionaria Eleonora de Majo. “Con la nomina di Donatella – ha detto l’ex Pm – si riunisce tutto il comparto delle politiche sociali, un settore ancora più importante in questo momento di pandemia anche sociale che stiamo vivendo. Lei è una persona che lavorerà con impegno, onestà, passione, competenza e lealtà”. Anche la scelta di affidare le deleghe Cultura e Turismo all’assessora all’Istruzione “è un segnale importante per tutta l’Italia perché – ha sottolineato il primo cittadino – mettere insieme scuola e cultura significa unire due settori sui quali non c’è stata la dovuta attenzione durante la pandemia sia da parte di molte Regioni, compresa la nostra Campania, che del governo”. Nell’ambito del riassetto delle deleghe, all’assessore ai Trasporti, Marco Gaudini, è stata affidata la nuova delega al Pronto intervento urbano, costola del ramo Lavori pubblici, mentre all’assessore al Lavoro, Giovanni Pagano, sono state assegnate le deleghe al Contrasto alle povertà e alle Relazioni internazionali mentre Donatella Chiodo è il nuovo assessore alle Politiche sociali. .