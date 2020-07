Napoli, anticipazione di liquidità per 500 milioni da Cdp: ok dalla giunta

La giunta comunale di Napoli ha approvato una delibera con la quale si chiede a Cassa Depositi e Prestiti l’anticipazione di liquidità per 500 milioni di euro che consentirà al Comune di effettuare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Lo annuncia il vicesindaco con delega al Bilancio, Enrico Panini. “L’emergenza sanitaria che, con molta fatica, stiamo giorno per giorno lasciando alle nostre spalle – dice – ha innescato una profonda crisi sociale ed economica a cui questa amministrazione sta dando risposte fin dalla prima ora attraverso un ampio spettro di attività, sia autonome che offerte dalla legislazione emergenziale”. “Con l’obiettivo di intervenire al massimo delle nostre possibilità organizzative e finanziarie – prosegue Panini – abbiamo valutato con grande interesse la misura dell’anticipazione di liquidità offerta da Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 500 milioni euro che ci consentirà di pagare in tempi brevissimi tutti i creditori del Comune di Napoli, azzerando i ritardi e dando respiro all’economia della città. Non possiamo, infatti, permettere che le attività produttive, commerciali, artigianali, professionali, sportive, quelle del terzo settore, dopo aver subito gli effetti tragici del lockdown, e in molti casi ancora trovandosi di fatto in condizioni di chiusura, ricevano ulteriori danni economici dalla oggettiva difficoltà nell’incassare i crediti per prestazioni rese all’Ente prima dello scoppiare della crisi sanitaria”. La concessione dell’anticipazione consentirà all’amministrazione del sindaco Luigi de Magistris di immettere risorse nel circuito dei fornitori del Comune. La prima delle trenta rate annuali dell’anticipazione concessa dovrà essere rimborsata a Cdp ad ottobre 2022.