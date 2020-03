Napoli, apre il cantiere per l’installazione di telecamere a Scampia

E’ stato aperto questa mattina, 4 marzo, il cantiere per l’installazione a Scampia (Napoli), di 36 impianti di videosorveglianza nell’ambito del progetto per la sicurezza della Regione Campania. Con un investimento di 300mila euro il quartiere napoletano sarà dotato nello specifico di 7 telecamere di osservazione, 22 lettori di targhe e transiti, 7 ulteriori telecamere fisse. Il presidente Vincenzo De Luca questa mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere e ha ricordato che nei prossimi giorni partiranno gli interventi per dotare di videosorveglianza con 14 telecamere anche il quartiere Chiaia, in particolare la zona della movida.