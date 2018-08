Napoli, in arrivo 10mila euro per la pulizia dei fondali

“L’Amministrazione Comunale ha partecipato con successo ad una manifestazione di interesse dell’area metropolitana di Napoli che ha messo a disposizione dei comuni costieri la somma massima di diecimila euro. Il provvedimento di finanziamento è stato pubblicato ed a giorni si attende la liquidazione del contributo”. Così, in una nota, la consigliera del sindaco delegata al Mare, Daniela Villani. “L’attribuzione dei fondi ci permetterà di completare la pulizia dei fondali del tratto di costa compreso tra Castel dell’Ovo e Nazario Sauro, specchio d’acqua già soggetto di programmazione avviata nel corso di questi due anni – spiega – A supporto ed in collaborazione con l’Autorità Portuale ed il lavoro prezioso dei subacquei con il primario obiettivo di affrontare le pulizie dei fondali significative per la salvaguardia dell’ecosistema ed offrire cosi un mare pulito nella sua profondità”.