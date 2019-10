Napoli-Atalanta, interrogazione in Parlamento sugli errori arbitrali: Intervenga il Governo

“Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A”. Lo hanno dichiarato senatori e deputati in un’interrogazione al ministro dello Sport presentata sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. Assieme ai primi firmatari, Gaetano Quagliariello, presidente delNapoli Club Parlamento, al Senato e Paolo Russo alla Camera, hanno finora sottoscritto le interrogazioni i senatori Giacomo Caliendo, Luigi Cesaro, Annamaria Parente e Gianni Pittella, e i deputati Luigi Casciello, Antonio Pentangelo, Gianfranco Rotondi, Carlo Sarro, Raffaele Topo e Catello Vitiello. Altre adesioni continuano ad aggiungersi in queste ore. “Tra i compiti del ministero – hanno osservato gli interroganti – rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva”. “Nel ricostruire l’incontro calcistico di ieri – hanno osservato i parlamentari – con il rigore negato al Napoliin maniera plateale e il rifiuto provocatorio dell’arbitro di ricorrere finanche alla tecnologia Var”. I parlamentari hanno rilevato come a causa dell’accaduto “il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto”. Nell’interrogazione sono state riportate dichiarazioni dell’allenatore Carlo Ancelotti e del presidente Aurelio De Laurentiis, ed è stato chiesto al ministro un intervento a tutela “della regolarità e dell’imparzialità” del campionato.