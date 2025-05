Napoli, Baretta: Dalla riscossione tributi recuperati 110 mln nel 2024

“Siamo a buon punto ma il percorso è lungo. Ci siamo impegnati a recuperare un miliardo in dieci anni e per il 2024 abbiamo già raggiunto la quota parte di 110 milioni, in un anno sono un risultato soddisfacente. La cosa più interessante è la risposta dei cittadini, vuol dire che il messaggio per una riscossione equa e giusta sta coinvolgendo e convincendo la gente. Abbiamo bisogno che Napoli assuma questo obiettivo perché i grandi appuntamenti che abbiamo davanti sono quelli per i quali bisogna migliorare i servizi e migliorare la città”. Lo ha detto Pierpaolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli nel corso del convegno “Accertamento e riscossione dei tributi locali: il caso Napoli Obiettivo Valore srl e Municipia spa”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi.

E’ ottimista Luca Bianchi, presidente di “Napoli Obiettivo Valore”, nell’annunciare che “si apre una stagione di dialogo tra ‘Napoli Obiettivo Valore’ che si occupa di riscossione e i commercialisti, entrambi hanno a cuore che vengano tutelati gli interessi dei contribuenti e contemporaneamente si contribuisca al rilancio della città. Napoli è una città straordinaria che sta attraversando una fase di crescita e ha bisogno del contributo di tutti. Pagare le tasse è giusto e serve a migliorare i servizi della città. Con i commercialisti inizia un rapporto proficuo e avremo uno sportello informatico che ci permetterà insieme di analizzare le eventuali problematiche che sussistono in uno spirito di collaborazione”.

Secondo Fabio Cecere, consigliere segretario dei commercialisti partenopei, con delega al contenzioso tributario, “il rapporto di collaborazione tra l’Odcec Napoli e ‘Napoli Obiettivo Valore’ rappresenta una idonea soluzione per rispondere in maniera efficace alle richieste dei contribuenti. Ritengo fondamentale – ha aggiunto – mettere a disposizione dei nostri iscritti uno sportello informatico che consentirà di effettuare verifiche più veloci per imprese e famiglie, affiancandoli nella soluzione delle problematiche”.

Giuseppe Pedersoli, presidente della commissione Riscossioni dell’Odcec di Napoli ha sottolineato che “I commercialisti rappresentano il punto di contatto privilegiato tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Prima di ricorrere in tribunale esploriamo ogni possibile soluzione stragiudiziale, adottando un approccio collaborativo. Ora, però, è urgente avviare una riflessione giuridica sul complesso intreccio tra sentenze della Cassazione, leggi nuove e abrogate e rinvii di vecchi procedimenti. Non siamo avversari dello Stato, ma difensori del contribuente: il diritto alla sua tutela è sancito dalla Costituzione”.

Sul ruolo dei commercialisti è intervenuta anche Nuna Maione, presidente della Commissione Contenzioso Tributario dell’Odcec di Napoli: “Siamo un vero ponte tra i cittadini e il Comune, spiegando l’importanza della legalità e l’obbligo di versare le tasse nel proprio territorio. Anche per noi professionisti è stato essenziale comprendere a fondo il funzionamento del sistema, per costruire un rapporto di fiducia con l’Ente. All’inizio sono emersi alcuni dubbi, ma, una volta chiariti i meccanismi di riscossione e accertamento, possiamo affermare che tutto procede nella giusta direzione”.

Il dovere dei cittadini è stato sottolineato da Michele Di Fiore, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli “È fondamentale coniugare il dovere dei contribuenti di finanziare i servizi pubblici pagando le imposte con il loro diritto a un’imposizione trasparente e conforme al principio di legalità. Come professionisti, lavoriamo affinché ogni tributo sia applicato in maniera corretta e imparziale, e auspichiamo lo stesso impegno da parte del Comune di Napoli: le entrate locali sono infatti vitali per il buon funzionamento e la crescita della città”.