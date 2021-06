Napoli-Bari, Gruppo Webuild migliore offerente per la tratta Orsara-Bovino

Il Gruppo Webuild migliore offerente per il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione della linea ferroviaria Napoli-Bari, Tratta Orsara-Bovino, del valore di 367,2 milioni di euro. I lavori, che saranno gestiti dal cliente Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), qualora assegnati definitivamente saranno eseguiti da un consorzio in cui il Gruppo è leader, con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%). Il progetto, che permetterà la creazione di 5.000 posti di lavoro, rappresenta un ulteriore contributo del Gruppo nella direzione dello sviluppo della mobilità sostenibile in Italia, soprattutto nel Sud, che il Paese sta perseguendo con sempre maggiore determinazione, anche attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Investimenti che avranno un impatto significativo sull’ammodernamento delle reti infrastrutturali e sull’occupazione, diretta e dell’intera filiera, che rappresenta la vera emergenza per la ripresa. Sempre nel settore della mobilità sostenibile, Il Gruppo si è recentemente aggiudicato il contratto per una tratta di nuova linea ad alta capacità in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi di euro, che permetterà la creazione di 15.000 posti di lavoro complessivi tra diretti, indiretti ed indotto con tutta la filiera produttiva del settore.