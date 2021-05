Napoli, Bassolino a Radio Crc: Pd sostenga la mia candidatura, sono stato uno dei fondatori del partito

“Mi auguro che al più presto sia definito il quadro delle candidature e mi auguro, ancora e sempre, che il Partito democratico e altre forze possano sostenere la mia candidatura, essendo io uno dei fondatori del Partito democratico”. Lo ha detto Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli, intervenuto a Radio Crc. Parlando dell’individuazione, che tarda ad arrivare, di un candidato sindaco da parte dello schieramento composto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze di centrosinistra, Bassolino ha sottolineato che “i ritardi nella campagna elettorale, la confusione anche su questa materia che dura da settimane e settimane e che persiste ancora, non è giusta per una città come Napoli, che non merita una evidente mancanza di attenzione, Napoli non può essere l’ultima ruota del carro che viene dopo che sono definite tante altre scelte e collocazioni. Napoli è Napoli e, anzi, da Napoli bisogna partire per portare avanti anche una spinta più generale”.