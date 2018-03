Napoli, Berlusconi visita la Cappella Sansevero: Erano 24 anni che volevo venirci

“Erano 24 anni che volevo venire qui, ci voglio ritornare perché non ho visto la cripta”. Lo ha detto Silvio Berlusconi all’uscita della Cappella Sansevero, nel cuore del centro antico di Napoli, museo che conserva tra le altre opere il famoso Cristo Velato. “Avete dei tesori d’arte di cui dovete essere orgogliosissimi -aggiunge Berlusconi – questo è il bello del nostro Paese, nessun altro al mondo può lontanamente competere con noi per i tesori d’arte che chi ci ha preceduto ci ha lasciato”. Berlusconi non ha risposto alle domande dei cronisti su temi politici.