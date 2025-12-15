Napoli boom, 20 milioni di turisti nel 2025. Manfredi: A Capodanno daremo un grande spettacolo

Record di presenze turistiche nel 2025 nella città di Napoli. Secondo le previsioni, alla fine dell’anno il capoluogo campano toccherà la quota di 20 milioni di visitatori. A riferirlo è stata l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine della presentazione degli eventi per il Capodanno. “I turisti scelgono sempre più Napoli anche perché programmiamo gli eventi in anticipo – ha affermato Armato – Napoli si vive sempre di più come una capitale della musica, abbiamo implementato il turismo musicale e facciamo parte delle città italiane che hanno una vocazione specifica verso la musica”.

Il sindaco: Città super accogliente, grandi eventi dal 20 al 31 dicembre

“Quest’anno veramente abbiamo un’offerta musicale straordinaria. Ripetiamo il format degli altri anni con i tre eventi il 29, 30 e 31, con grandi artisti, ma anche artisti giovani della nuova onda napoletana. Il 31 abbiamo un grande spettacolo con artisti di grandissimo livello, a partire da Elodie, e poi avremo anche la notte sul Lungomare con i fuochi d’artificio e poi si ballerà fino alla mattina. Una Napoli super accogliente, super festosa e ci auguriamo di trasmettere allegria a tutti in un momento che è sicuramente difficile. Abbiamo anche bisogno di ottimismo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa di presentazione, a palazzo San Giacomo, degli eventi di Capodanno 2025/2026. Sul fronte trasporti “si sta lavorando con le organizzazioni sindacali, ma credo – ha assicurato Manfredi – che rivedremo anche il format dagli anni scorsi con i mezzi pubblici aperti tutta la notte per consentire ai turisti e ai napoletani di potersi muovere liberamente”.