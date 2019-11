Napoli, boom di turisti nel ponte di Ognissanti: prove generali in vista di Natale

È già boom di turisti nelle vie del centro storico di Napoli, come se fosse un assaggio del Natale e dei prossimi ponti in arrivo. Le strade sono affollate da turisti che “invadono”, come ogni anno, soprattutto San Gregorio Armeno, la via dei pastori. E poi: piazza del Gesù, piazza San Domenico. Complice il ponte lungo per Ognissanti, in città sono arrivati numerosi visitatori. Un’occasione anche per i commercianti che auspicano, in periodi di alta affluenza, di poter incrementare le vendite. Stesso discorso se ci si sposta in via Roma e via Toledo: turisti e cittadini affollano anche le strade dello shopping. Secondo Federalberghi Napoli, le strutture ricettive hanno registrato il sold out superando il 90% delle prenotazioni. La maggior parte dei turisti, resta in città fino a domani, trascorrendo a Napoli tutte e tre le notti del ponte di Ognissanti.