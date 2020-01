Napoli boom di visitatori al Mann durante le festività natalizie. Già 7 mila dal 1° gennaio

“Grazie Napoli. È il primo pensiero che mi sento di esprimere ragionando sull’attività del nostro Mann nel corso delle feste appena concluse. In particolare, questo 2020 si è aperto con un segnale positivo che voglio condividere con tutta la città, quello arrivato dai nostri oltre 12.500 visitatori nei primi sei giorni del mese: da Capodanno all’Epifania il Museo è stato più vivo che mai, famiglie, turisti, napoletani che hanno scelto di rinnovare l’abbonamento annuale o di regalarlo agli amici, tanti bambini. Tutti catturati dalla magia di Thalassa, le meraviglie sommerse del Mediterraneo, che abbiamo voluto immaginare non solo come una mostra archeologica, ma come una esperienza, tra scoperte antiche e nuova coscienza sulla centralità del nostro mare, oggi”. Questo il commento del direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, al boom di visitatori, oltre 22.000, che, nel corso delle festività natalizie, ha affollato il Mann. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, la partecipazione dei visitatori è stata misurata anche tramite i social: in tanti, infatti, hanno condiviso immagini e pensieri sui canali ufficiali del Museo, seguendo l’hashtag #Occhioathalassa per proporre i migliori scatti dedicati alla mostra sulle “meraviglie sommerse dal Mediterraneo”. Sino al prossimo 12 gennaio, alla biglietteria dell’Archeologico, continuerà la campagna di abbonamento annuale Openmann, con prezzi promo per sottoscrivere la card (15 euro per adulti; 30 per famiglie composte da due over 25 anni; in vendita anche la versione Academy, per studenti universitari ed iscritti a scuole di specializzazione senza limiti di età, con quota simbolica di 5 euro). L’abbonamento permetterà di accedere illimitatamente al Museo, per 365 giorni dalla data di prima attivazione, includendo le grandi esposizioni del 2020: “Thalassa” (sino al 9 marzo), “Lascaux 3.0” (dal 28 febbraio), “Gli Etruschi al Mann” (dal 13 marzo) e “I Gladiatori” (dall’8 aprile); con la card sarà possibile visitare anche i nuovi allestimenti delle collezioni, dalla “Preistoria e protostoria” agli oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane. Giovedì 9 gennaio, alle 16, sempre nell’ambito di “Thalassa”, “Incontri di Archeologia”, condotto da Luigi Fozzati, sulla disciplina dell’archeologia subacquea in Italia, tra passato, presente e futuro.