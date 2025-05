Napoli, Borgo Orefici vs Pandora

Negli ultimi anni si sta assistendo a Napoli ad un graduale spopolamento di uno dei luoghi più iconici della città, il Borgo Orefici. Non solo si trasferiscono le botteghe, ma gli stessi napoletani se ne sono dimenticati dell’esistenza. Tuttavia l’arte orafa nasce principalmente in Francia nel 1260, ma grazie ai napoletani impararono queste tecniche fino a superarli, rendendola cosi una vera e propria tradizione. L’arte orafa napoletana viene tramandata da generazione in generazione e risale all’epoca greco-romana. Tutt’oggi questa tradizione la troviamo a Napoli, precisamente nel Borgo Orefici, dove in antichità era solo un aggregato di artigiani ma nel medioevo ebbe un riconoscimento ufficiale dalla Regina Giovanna I D’Angiò. Proprio nel Borgo Orefici sono state realizzate statue e arredi del celebre Tesoro di San Gennaro, inoltre tramandarono l’arte orafa napoletana, diventata ormai una vera e propria tradizione. Ci sono diversi pro e contro inerenti l’artigianato: uno devi vantaggi dell’artigianato è quello di produrre gioielli unici e di alta qualità, offrire maggiore personalizzazione realizzandoli su misura e adattandoli alle esigenze del cliente. E poi ci sono i contro: a cominciare dai prezzi elevati a causa della manodopera e per il costo dei materiali di alta qualità. E’ per questo che spesso la clientela preferisce i gioielli industriali puntando al risparmio. Un altro contro dell’artigianato è che gli orafi fanno fatica a diffondere il loro mercato e a trovare clienti essendo sopraffatti da grandi e-commerce come ad esempio Pandora. Il noto brand nasce nel 1982 a Copenaghen, dove Pandora apre per la prima volta una piccola bottega orafa. Successivamente viene aperta una seconda sede più grande in Thailandia, dove raggiunge la massima espansione nel 2000 con la creazione di “Moments”, cioè l’idea di creare un bracciale dove raccogliere i momenti indimenticabili con l’uso di charm. Oggi il brand conta quattro fabbriche, con più di 3600 dipendenti. L’intento è quello di far trasmettere alle donne la propria creatività perché sono effettivamente gioielli unici. Possiamo trovare una serie di vantaggi e svantaggi per quanto riguarda il marchio Pandora: sicuramente si ha un’ampia scelta per la personalizzazione, come ad esempio con l’uscita della creazione “Moments”, di una qualità discreta; per quanto riguarda l’aspetto economico, i prezzi sono sicuramente accessibili a tutti, possono essere regali “ideali”. Anche in questo caso ci sono i contro come i costi a fronte della produzione in argento 925, come ad esempio per la marca “Disney”. Un altro fattore molto importante di cui si discute maggiormente in questi ultimi tempi è soprattutto la qualità dei gioielli Pandora in argento e sono facilmente ossidabili. Ciò comporta purtroppo ad una pulizia e ad una manutenzione annuale con ulteriori costi rispetto al basso costo di partenza. Aspettiamo i prossimi passi della tradizione orafa napoletana, a seguito del boom turistico di questi ultimi anni, così come il marketing globale del marchio Pandora. Chi vivrà, vedrà.